Kanye West kündigt Kandidatur für US-Präsidentschaft an

Foto: FilmMagic, Jeff Kravitz/MTV1415. All rights reserved.

Kanye West for President? Dass der Rapper, Produzent und Modemacher damit liebäugelt, in das Rennen um das Amt des US-Präsidenten einzusteigen, ist kein Geheimnis. Allerdings bezeichnete West dies bislang eher als Zukunftsmusik. Nun könnte der amtierende Präsident Donald Trump aber neben dem Demokraten Joe Biden im November 2020 einen weiteren Kontrahenten bekommen: Wie West auf seinem Twitter-Account erklärte, plant er, als Parteiloser ins Rennen um das höchste Amt der USA einzusteigen.

„Ich kandiere als Präsident der Vereinigten Staaten“

„Wir müssen nun das Versprechen Amerikas verwirklichen, in dem wir auf Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft schaffen. Ich kandidiere als Präsident der Vereinigten Staaten“, kündigte der 43-Jährige auf Twitter an – und versah seinen Post mit dem Hashtag „#2020VISION“. Dies impliziert, dass West tatsächlich vorhaben könnte, dieses Jahr als weiterer Kandidat in den US-Wahlkampf (quer)einzusteigen.

Symbolträchtiges Datum

Der Musiker wählte für seine Verlautbarung ein symbolträchtiges Datum: Er kündigte seine Kandidatur am 4. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, an. Ob Donald Trump von Wests Kandidatur begeistert sein wird, ist fraglich – schließlich hatte West eigentlich immer wieder seine Sympathie und Unterstützung für das umstrittene US-Staatsoberhaupt publik gemacht … und damit für viel Kritik gesorgt. 2019 prophezeite der Musiker, der nicht gerade für seine Bescheidenheit und sein kleines Ego bekannt ist: „Es wird eine Zeit geben, in der ich US-Präsident sein werde“. Laut eigenen Angaben möchte West ein „gemäßigter Präsident“ sein.

Elon Musik ist begeistert

Einen prominenten und mächtigen Unterstützer hat West jedenfalls bereits: Tesla-Chef Elon Musk kommentierte Wests Ankündigung mit den Worten „Du hast meine volle Unterstützung“.