Kanye West: Arbeiter fordert vom Malibu-Mansion-Prozess 1,7 Millionen Dollar Schadensersatz

Ein Mann, der nach eigenen Angaben bei Arbeiten an Kanye Wests 57-Millionen-Dollar-Strandanwesen in Malibu verletzt wurde – und angeblich entlassen wurde, weil er sich weigerte, Generatoren mit Kohlenmonoxidausstoß in Innenräumen zu betreiben – fordert von dem Künstler, der heute als Ye bekannt ist, 1,7 Millionen Dollar Schadensersatz.

Kläger Tony Saxon saß am Montag in einem Gerichtssaal in Los Angeles, als sein Anwalt Ron Zambrano die geforderte Summe erstmals während des zweiwöchigen Zivilprozesses offenlegte. Sollten die Geschworenen zu dem Schluss kommen, dass Ye mit Vorsatz gehandelt hat, könnten zusätzlich erhebliche Strafschadensersatzzahlungen hinzukommen.

In einander widersprechenden Schlussplädoyers lieferten Zambrano und Yes Anwalt Andrew Cherkasky gegensätzliche Interpretationen der Beweislage. Zambrano erklärte, Saxon, 35, sei eindeutig als Angestellter eingestellt worden und habe Tausende von Seiten an Unterlagen vorgelegt, um seinen Fall zu belegen. Yes Rechtsteam habe dem gegenüber lediglich 19 Seiten eingereicht, so Zambrano.

Transparenz gegen Lügen

„Er hat Dinge aufbewahrt, die ihn in schlechtem Licht dastehen lassen, und hat sie euch trotzdem präsentiert“, sagte Zambrano über seinen Mandanten. „Mr. Saxon war bei all seinen Facetten transparent mit euch. Er wurde zum Opfer gemacht, und er wurde verletzt.“

Zu Saxons eingereichten Unterlagen gehörten laut Zambrano auch 94 Seiten Textnachrichten, die Saxon während seiner sieben Wochen als Leiter der Abbrucharbeiten und Sicherheitsverantwortlicher im Strandanwesen mit Ye ausgetauscht hatte. Das Haus wurde von dem mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten japanischen Architekten Tadao Ando entworfen. Ye kaufte es 2021 und ließ es laut Aussage der Geschworenen von Leitungen, Toiletten, Armaturen, Schränken, Strom, einem Jacuzzi und einem Betonkamin mit zwei maßgefertigten, neun Meter hohen Edelstahlschornsteinen entkernen. (Ye verkaufte das Haus später im September 2024 für 21 Millionen Dollar – ein herber Verlust.)

Cherkasky bezeichnete Saxon in seinem Plädoyer als Lügner, der freiwillig und mit „viel Spaß“ in Yes „Schloss am Strand“ geblieben sei, bis Ye ihn entließ. Die Geschichte über eine Verletzung und nicht gezahlte Löhne habe Saxon später erfunden, um unverdient Geld zu kassieren, behauptete der Anwalt. „Die Lügen sind so tief und so niederträchtig, dass kein einziges Wort, das aus seinem Mund kam, geglaubt werden kann“, sagte Cherkasky und nannte Saxon ein „professionelles Opfer“.

Ye im Zeugenstand

Cherkasky lobte Ye außerdem dafür, dass er am Freitag pünktlich erschienen sei und in den Zeugenstand getreten sei. Wie ROLLING STONE bereits berichtete, kämpfte Ye damit, die Augen offen zu halten. „Er hat die Fragen beantwortet. Er hat nicht geschlafen. Und er war gelangweilt. Das hier ist unter seiner Würde“, sagte Cherkasky am Montag.

Der Anwalt kritisierte außerdem Saxons Lager dafür, Yes Ehefrau Bianca Censori am Donnerstag im Zeugenstand unter Druck gesetzt zu haben – wegen der Tatsache, dass sie in dem Verfahren einige Dokumente in Yes Namen unterzeichnet hatte. Sie erklärte den Geschworenen, sie habe eine „POA“ gehabt, womit offenbar eine Vollmacht (Power of Attorney) gemeint war.

„Dass eine Ehefrau etwas unterzeichnet, ist kein Betrug, keine Fragwürdigkeit, keine ‚Vormundschaft‘ im geringsten“, argumentierte Cherkasky. „Es ist schlicht die persönliche Note, die eine Ehefrau ihrem Superstar-Ehemann gegenüber zeigen kann.“

Censori als Zeugin

Censori, die ebenfalls am Ando-Haus mitgearbeitet hatte, sagte den Geschworenen, Ye habe eine Abneigung gegen Treppen und Fenster gehabt und stattdessen „Rampen und Rutschen“ bevorzugt, außerdem habe er „Geflecht als Trennwand zwischen innen und außen“ ausprobieren wollen. Sie behauptete außerdem, Saxon habe ihr gegenüber angegeben, ein lizenzierter Auftragnehmer zu sein. Saxon bestreitet dies.

In seinem Schlussplädoyer erwiderte Zambrano, Ye verdiene kaum einen „Teilnahmepreis“ für seine drei Stunden im Zeugenstand. „Wer war die ganze restliche Zeit hier? Sie“, sagte Zambrano zur siebenköpfigen Geschworenengruppe aus Frauen und fünf Männern.

Zambrano stellte in seinem Schlussplädoyer vor allem die Behauptung in den Mittelpunkt, dass Ye das Ando-Haus ohne Baugenehmigung entkernen ließ und Saxon nicht als lizenzierten Auftragnehmer engagiert habe, sondern um das Projekt diskret zu halten. Er verwies auf eine Nachricht von Censori in einem Gruppen-Chat, in der es hieß: „Keine Genehmigung erhöht die Vorsicht.“

Rückenverletzung und Entlassung

Zambrano erklärte, Ye habe Saxon entlassen, nachdem dieser sich den Rücken verletzt und begonnen hatte, Fragen zu stellen. Ye und Censori, die aussagte, sie sei zu dem Zeitpunkt als Architekturleitung bei Yeezy tätig gewesen, hätten gewusst, dass Saxon verletzt war, so der Anwalt – und verwies auf weitere Textnachrichten.

„Ich habe mir den Rücken verletzt und schone mich gerade“, schrieb Saxon in einer Nachricht an Ye, die auf einem Bildschirm im Gerichtssaal zu sehen war. „Mein Rücken ist so im Arsch“, schrieb Saxon in einer separaten Nachricht an Censori. In weiteren Nachrichten fragte Saxon, ob er einen Chiropraktiker aufsuchen könne, der regelmäßig Yes Büro in einem Lagerhaus in Los Angeles besuchte. In einem Thread an Censori schrieb er: „Ich kann hier nicht mehr wohnen“, und bat darum, dass Ye neue Sicherheitskräfte einstelle.

Zambrano erklärte, Saxon sei ein Händler für Vintage-Schallplatten und Musiker, der sich Ye gegenüber als „Typ mit einem Transporter“ vorgestellt habe – nicht als professioneller Auftragnehmer. „Tony ist kein Generalunternehmer. Er war es nie. Das wusste jeder“, argumentierte Zambrano. Er sagte, Ye habe es versäumt, für das Ando-Haus eine Arbeiterunfallversicherung abzuschließen, und sei daher für Saxons vergangene und künftige Schäden verantwortlich.

Zahlungsflüsse und Kontrolle

Laut Zambrano wurden die 240.000 Dollar, die Saxon von Ye erhalten hatte, für die Bezahlung von Arbeitern und den Kauf von Materialien verwendet. Demnach verblieben bei Saxons Entlassung lediglich 65.315 Dollar auf seinen Konten. Der Anwalt hob außerdem einen Vermerk in Bankdokumenten hervor, in dem Yes Buchhalter eine Überweisung von 120.000 Dollar an Saxon vom 15. Oktober 2021 als „Ando Project Management“ auswies. Zambrano erklärte zudem, Ye habe Saxon in einer Weise per SMS kontaktiert, die ihn als Angestellten kontrolliert habe.

„Er sucht als Hausbesitzer, als jemand, der einen Auftragnehmer engagiert hat, nach Updates“, entgegnete Cherkasky. „Die Leidenschaft für das Ergebnis [des eigenen Hauses] ist keine Einladung, jemanden zu einem Angestellten zu machen.“ Cherkasky argumentierte, als Saxon Ye „Bitte vertrau dem Prozess“ und „Das wird richtig gemacht“ geschrieben habe, habe er in seiner Eigenschaft als selbstständiger Auftragnehmer gehandelt.

Während des zweiwöchigen Prozesses hörten die Geschworenen potenziell entscheidende Aussagen des Handwerkers Jeromy Holding, der Saxons Behauptungen bestätigte, wonach das Projekt ohne Baugenehmigung durchgeführt wurde und niemand Saxon für den richtigen Mann für die Genehmigungsfragen gehalten habe. Holding sagte aus, er habe gehört, das Anwesen solle abwechselnd als Privatschulstandort, Atombunker, Kloster, Tonstudio und Spielplatz mit Rutschen und Rampen dienen. Er behauptete, Ye habe Saxon angeschrien, schneller zu arbeiten.

Censori verteidigt das Projekt

In ihrem eigenen ganztägigen Auftritt im Zeugenstand widersetzte sich Censori der Darstellung, das Projekt sei gehetzt und chaotisch gewesen. Sie beschrieb Yes sich wandelnde Anweisungen als „Iterationen“ einer übergreifenden Vision, die konstant geblieben sei. „Das waren alles Konzepte. Die Idee, dass es sich geändert hat, ist nicht unbedingt korrekt. Wenn er Ideen beschrieb, war das ganzheitlich sein Konzept. Es sollte immer eine Residenz sein. Das hat sich nie geändert.“

In seiner Aussage am Freitag gähnte Ye, hielt die Augen lange geschlossen und schien seinen nach vorne sinkenden Kopf gelegentlich aufzufangen, als würde er im Zeugenstand einnicken. Mit monotoner Stimme antwortete er auf Dutzende von Fragen mit „Ich erinnere mich nicht“. Er räumte ein, Saxon engagiert zu haben, um seine Vision für das Ando-Haus umzusetzen, ohne dies jedoch näher auszuführen.

Die Geschworenen werden laut Richter voraussichtlich am Dienstag mit den Beratungen beginnen.

Antisemitismus und Yeezy-Skandale

Die gedämpfte Aussage kam etwas mehr als einen Monat, nachdem Ye eine ganzseitige Anzeige im „Wall Street Journal“ geschaltet hatte, in der er sich für seine lange Geschichte antisemitischer Äußerungen entschuldigte. „Ich bitte nicht um Mitleid oder einen Freifahrtschein, auch wenn ich danach strebe, eure Vergebung zu verdienen“, schrieb Ye in der am 26. Januar veröffentlichten Entschuldigung. „Ich schreibe heute schlicht, um um eure Geduld und euer Verständnis zu bitten, während ich meinen Weg nach Hause finde.“

Saxons Fall ist der erste, der unter einer Welle zivilrechtlicher Klagen von Personen, die in den vergangenen sechs Jahren für Ye gearbeitet haben, vor eine Jury gebracht wurde. Der Musiker, 48, sieht sich mit mehr als einem Dutzend Klagen konfrontiert, nachdem er im Oktober 2022 auf Twitter eine öffentlichkeitswirksame Tirade losgetreten hatte und seinen inzwischen berüchtigten Plan tweetete, „death con 3 ON JEWISH PEOPLE“ auszurufen. Wochen später veröffentlichte ROLLING STONE eine Recherche über das angeblich „toxische“ Arbeitsumfeld bei seinem Yeezy-Label, in dem Ye einem Mitarbeiter angeblich gesagt haben soll, „Skinheads und Nazis seien seine größte Inspiration“.

Im vergangenen Jahr postete Ye erneut hetzerische Nachrichten auf X, dem früheren Twitter, und schrieb „IM A NAZI“ und „I LOVE HITLER“. Wenige Tage danach schaltete er während des Super Bowl einen Werbespot für Yeezy.com, wo er anschließend Hemden mit Hakenkreuzen verkaufte. Im vergangenen Mai veröffentlichte er eine Single mit dem Titel „Heil Hitler“, die kurz darauf von den meisten digitalen Streaming-Diensten entfernt wurde.