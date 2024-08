Kate Winslet sollte für Film-Dreh ihren Bauch einziehen

Kate Winslet hat in einem Interview öffentlich gemacht, dass sie bei ihrem aktuellen Film „Lee“ am Set eine unangenehme Situation erlebt hat. Während der Dreharbeiten zu „Lee“ wurde sie aufgefordert, ihre „Bauchfalten“ zu verstecken.

„Harper’s Bazaar“ schilderte der „Titanic“-Star die Situation im Detail. So habe sie ein Crew-Mitglied am Set des Films während einer Szene angesprochen, in der sie einen Badeanzug trägt. „Es gibt eine Stelle, an der Lee im Bikini auf einer Bank sitzt“, sagte die Schauspielerin. „Und einer der Crewmitglieder kam zwischen den Aufnahmen zu mir und sagte: ‚Du solltest dich vielleicht etwas aufrechter hinsetzen.‘ ‚Damit also meine Bauchfalten nicht zu sehen sind? Nie im Leben!‘ Das war Absicht, wissen Sie?“

Auf der Leinwand „nicht ganz so perfekt“ auszusehen, ist für Winslet gar kein Problem. „Im Gegenteil“, sagte sie in dem Gespräch. „Ich bin stolz darauf, denn in meinem Gesicht zeichnet sich einfach das Leben ab, und das ist wichtig. Es käme mir nicht in den Sinn, das zu verbergen.“

Kate Winslet fühlt sich mit jedem Jahr wohler in ihrer Haut

Die 48-Jährige glaubt, dass die Menschen besser mit solchen Situationen umgehen könnten, als zu fragen, ob man seinen Bauch einzieht. Winslet: „Mit jedem Jahr, das vergeht, fühle ich mich wohler in meiner Haut. Das ermöglicht es mir, die Meinungen anderer zu ignorieren.“

„Lee“ handelt von der berühmten Fotografin Lee Miller, die Berühmtheit erlangte mit ihren Fotos aus dem Zweiten Weltkrieg. Als eine der wenigen weiblichen Vertreter ihrer Zunft machte sie Bilder von der Invasion der Alliierten und dokumentierte auch die Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Dachau.

In den Hauptrollen sind neben Kate Winslet Marion Cotillard, Andrea Riseborough, Andy Samberg und Alexander Skarsgard zu sehen. Der Film kommt am 26. September in die Kinos.