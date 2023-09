Rolling Stones: Charlie Watts gab seinen Segen

Im Livestream haben die Rolling Stones gleich zu Beginn ein bewegendes Thema angesprochen: „Hackney Diamonds“ ist das erste Album seit 18 Jahren und auch das erste ohne ihren Freund und Kollegen Charlie Watts. Dieser verstarb 2021 – wie Mick Jagger, Ronnie Wood und Keith Richards nun verrieten, schafften es zwei Tracks, die Watts 2019 eingespielt hatte, auf das neue Album.

Rolling Stones: Charlie Watts bestimmte Steve Jordan als seinen Nachfolger

Jimmy Fallon erkundigte sich gleich zu Beginn des Gesprächs nach dem Gefühl, das die Band hatte, ohne Charlie Watts im Studio zu sein. „Es ist anders ohne Charlie“, gaben sie zu. Richards erklärte: „Er ist die Nummer vier, er wird unfassbar vermisst.“ Er sei es aber auch gewesen, der schon vor Jahren gesagt hatte, sollte ihm etwas zustoßen, sollten die Stones mit Steve Jordan weitermachen. „Er hat Steve Jordan vor vielen Jahren ausgewählt. Er ist ein Freund für uns, es hat sich entwickelt.“ Ohne Watts‘ Segen wäre es für die Band weitaus schwieriger gewesen, einen Nachfolger zu bestimmen.

Weitere Details zum neuen Album „Hackney Diamonds“

„Hackney Diamonds“ wird am 20. Oktober 2023 erscheinen. Im Zuge des Live-Events wurde der neue Song „Angry“ samt Video vorgestellt. Das heutige Interview fand in London statt, genauer gesagt im Stadtbezirk Hackney und in der Venue Hackney Empire, um die Brücke zum Albumtitel zu schlagen: Dieser bedeutet umgangssprachlich übrigens Glasscherben, wenn bei einem Raubüberfall Auto- und Schaufensterscheiben eingeschlagen wurden.

Der erste Song aus dem neuen Album lautet „Angry“ – auch das dazugehörige Video feierte heute Premiere. Darin zu sehen: Schauspielerin Sydney Sweeney. Klar ist schon seit längerer Zeit: Paul McCartney ist auf einem Stück als Bassist zu hören. Auch Elton John soll Gerüchten zufolge dabei sein. Im Talk mit Jimmy Fallon bestätigten die Rolling Stones schon jetzt: Der zwischenzeitliche Bassist Bill Wyman, der heute 86 Jahre alt ist, ist ebenfalls auf einem Track zu hören.