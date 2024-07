Das denkt Kelly Osbourne über das Ende ihrer Gesangskarriere

Kelly Osbourne veröffentlichte Anfang der 2000er-Jahre zwei eigene Alben und schaffte es mit einem Duett gemeinsam mit ihrem Vater Ozzy Osbourne (auf dem Black-Sabbath-Klassiker „Changes“) an die US-amerikanische Chartspitze. Dann hörte die 39-Jährige 2005 plötzlich mit der Musik auf. Nun sprach Osbourne erstmals über ihr Bedauern darüber und was die Gründe hinter ihrem Ausstieg gewesen seien.

In einer Folge des „The Osbournes“-Podcast wurde Kelly Osbourne zum Ende ihrer Karriere als Sängerin befragt und ob sie sich vorstellen könne, in die Musikbranche zurückzukehren. Die Moderatorin gab zu, damit zu hadern und bereits darüber nachgedacht zu haben, was aus ihrem Leben geworden wäre, hätte sie nie aufgehört.

Eine Rückkehr schloss sie zwar nicht aus, doch es sei für sie unsicher: „[…] Werde ich etwas gegen dieses Bedauern unternehmen? Ich weiß es nicht“.

Zu dem Zeitpunkt hatte sie bereits ihre zwei Alben „Shut Up“ (2002) und „Sleeping In The Nothing“ (2005) veröffentlicht und war parallel in der Reality-TV-Show „The Osbournes“ zu sehen, die das Leben der Osbourne-Familienmitglieder Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, Kelly Osbourne und Jack Osbourne nachzeichnete.

Dadurch sei es schwierig geworden, ihr berufliches und privates Leben unter einen Hut zu bekommen. Osbourne: „Ich war so viel im Fernsehen, ich war so viel auf Tournee, so viel Werbung und so viele Interviews, und ich wollte einfach nur ausgehen und Spaß haben. Ich wollte nicht nur arbeiten ohne Zeit für anderes.“

„Ich musste mich für mich selbst entscheiden“

Zu dem Stress sei auch die Negativität gekommen, die sie während dieser Zeit erfahren musste. Dies sei ein weiterer Grund für das Ende ihrer Musikkarriere gewesen. Negative Kommentare trafen auf ihre Unsicherheit und führten zu dem „ganzen Scheißgerede über Drogen“. Dadurch habe sie sich nicht mehr wie sie selbst gefühlt und das hätte sie ändern wollen: „Das ging irgendwie Hand in Hand, und ich musste mich für mich selbst entscheiden und nicht für all das“.

Seither ist Kelly Osbourne als Model und TV-Moderatorin tätig. So war sie Moderatorin bei Sendungen wie der US-amerikanischen Talkshow „Fashion Police“, Jurorin bei „Australia’s Got Talent“ und hatte auch Gastauftritte bei „Masked Singer UK“.