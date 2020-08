Jack Osbourne verteidigt Vater Ozzy und teilt gegen Presse aus

Way spielte in seiner langen Musiker-Karriere auch for Ozzy Osbourne und viele weitere Bands.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Pete Way, Bassist und Mitbegründer der britischen Hard-Rock-Band UFO, im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Die Todesursache soll ein schwerer Unfall vor zwei Monaten gewesen sein. Am 14. August erlag der Musiker schließlich seinen Verletzungen. So hieß es in einer offiziellen Pressemitteilung auf der Facebook-Seite des Verstorbenen. Jetzt äußerte sich Ozzy Osbourne zu dem Tod das Bassisten und schrieb auf Twitter: „Was für eine traurige Nachricht über Pete Way. Ich habe ihn jahrelang nicht gesehen, werde aber immer an ihn denken und mich an unglaubliche Geschichten erinnern, was wir erlebt haben. Ruhe in…