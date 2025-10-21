Netflix bringt „Kennedy“-Dramaserie mit Michael Fassbender

Michael Fassbender wird Teil der neuen Netflix-Serie über die Kennedy-Familie. Der 48-Jährige übernimmt darin die Rolle des US-Patriarchen und Kopfes der Dynastie, Joseph Kennedy Sr (1888–1969). Die Dramaserie trägt den Titel „Kennedy“. Es soll 2026 mit den Dreharbeiten begonnen werden. Weitere Informationen zur restlichen Besetzung der Geschichte über den wohl berühmtesten US-Präsidenten der Neuzeit sind noch offen. Hier alles, was es schon zu wissen gibt, im Überblick.

Laut Netflix soll die Serie in acht Episoden das Leben, den Aufstieg und die Intrigen des Kennedy-Clans erzählen. Grundlage bildet Fredrik Logevalls umfangreiches Werk „JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956“. Die Handlung setzt in den 1930er-Jahren ein – mit dem wohlhabenden Unternehmer, Politiker, Patriarchen und Familienoberhaupt Joseph „Joe“ Kennedy Sr., gespielt von Michael Fassbender.

Der Aufstieg von Joe Kennedy und seiner Frau Rose mitsamt ihrer neun Kindern bildet den Ausgangspunkt der Dramaserie – nicht erst der politische Aufstieg ihres Sohnes John F. Kennedy, der 1963 ermordet wurde.

Die Kennedy-Dynastie gilt als das, „was einer amerikanischen Mythologie am nächsten kommt“, erklärt Showrunner Sam Shaw in der Netflix-Pressemitteilung zum Werk. Die Familie erlebte zahlreiche Triumphe – sie brachte den 35. US-Präsidenten, einen Senator von New York und einen weiteren Präsidentschaftskandidaten hervor –, doch auch viele Tragödien.

Vom „Kennedy-Fluch“ ist die Rede: John F. Kennedy und sein Bruder Robert wurden ermordet, 1999 kamen der Sohn von JFK, dessen Frau und Schwägerin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben, und auch die Familienbeziehungen waren von Intrigen, Geheimnissen und Dramen geprägt.

„Fredrik Logevalls beeindruckende, feinfühlige Biografie lüftet den Schleier über den menschlichen Antrieb und die Lasten hinter dem Mythos“, so Shaw weiter laut Netflix-Pressemitteilung. Die Aufzeichnungen über die Kennedys offenbarten ebenso viel über die Gegenwart wie über die Familie selbst. „Ich freue mich darauf, diese Saga einer Familie und einer Welt im Wandel in einem Moment zu erkunden, in dem sich unsere Vergangenheit dringlicher denn je anfühlt“, fügt er hinzu. Unterstützt wird der Showrunner von Oscar-Preisträger Thomas Vinterberg als Regisseur und „Forrest Gump“-Drehbuchautor Eric Roth.

Michael Fassbender: Vom Magneto zum Kennedy-Patriarchen

Michael Fassbender, in Heidelberg als Sohn eines Deutschen und einer Irin geboren, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten als einer der vielseitigsten Schauspieler seiner Generation etabliert. Sein Repertoire reicht von klassischen Literaturverfilmungen wie „Jane Eyre“ (2011) bis hin zu internationalen Blockbustern wie der „X-Men“-Reihe.

Internationale Aufmerksamkeit erhielt er auch durch seine Darstellung eines sadistischen Plantagenbesitzers in „12 Years a Slave“ (2013), die ihm 2014 eine Oscar-Nominierung einbrachte. Zwei Jahre später folgte eine weitere Nominierung für seine Verkörperung des Apple-Gründers in „Steve Jobs“ (2015). Zuletzt war er unter anderem 2024 in der Spionageserie „The Agency“ als amerikanischer Geheimdienstmitarbeiter zu sehen.