Verteidigungsminister Pete Hegseth lieferte folgende Erklärung für den Tod von mindestens vier amerikanischen Soldaten während der „Operation Epic Fury“, des laufenden US-Angriffs gegen Iran, der am Wochenende begann.

„Wir haben Luftabwehrsysteme, und es kommt eine Menge rein – das meiste treffen wir, das tun wir absolut – wir haben unglaubliche Luftverteidiger. Manchmal, leider, gibt es einen – wir nennen ihn einen ‚Squirter‘ –, der es durchschafft, und in diesem Fall hat er zufällig ein taktisches Operationszentrum getroffen.“

Hegseth ließ sich auch eine flotte Handbewegung einfallen, um die Flugbahn dieses „Squirters“ anschaulicher darzustellen. Der Moment wirkte symptomatisch für einen unausgesprochenen roten Faden des Briefings: Amerikaner sind tot, und weitere Tote werden erwartet.

Trump kündigt weitere Verluste an

Donald Trump veröffentlichte am Sonntag ein Video, in dem er dies offen einräumte und den Tod von drei Soldaten bekanntgab. „Leider werden es wahrscheinlich noch mehr sein, bevor es vorbei ist – so ist das nun mal“, sagte der Präsident. General Dan Caine, Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, schloss sich dem Präsidenten an, als er am Montag neben Hegseth im Pentagon sprach, und merkte an, dass das Militär damit rechne, „weitere Verluste zu erleiden“, während die Operationen andauern. (Der Tod eines vierten Amerikaners wurde ungefähr zu dem Zeitpunkt bekanntgegeben, als Hegseth und Caine am Montag sprachen.)

„Wir haben diesen Krieg nicht angefangen, aber unter Präsident Trump beenden wir ihn“, sagte Hegseth. „Ein Einsatz dieses Ausmaßes schließt Verluste ein. Krieg ist die Hölle und wird es immer sein.“

Hegseths Verwendung des Wortes „Krieg“ ist bemerkenswert, da der Kongress – die einzige Institution der Bundesregierung, der die Befugnis zur offiziellen Kriegserklärung zukommt – eine solche nicht ausgesprochen hat. Der Angriff gegen Iran ist äußerst unpopulär und droht, einen destabilisierenden Sumpf im Nahen Osten zu schaffen, den große Teile der amerikanischen Bevölkerung, die die jahrzehntelangen „War on Terror“-Kriege erlebt haben, reflexartig ablehnen. Wie immer jedoch hat eine bestimmte Gruppe serviler Republikaner und Regierungsbeamter ihre volle Unterstützung hinter den Präsidenten gestellt.

Senator Ted Cruz (R-Texas) deutete in einem Tweet an, einige in Afghanistan und im Irak gefallene Soldaten seien möglicherweise „Nazis“ gewesen. Ein Versuch, den progressiven Senatskandidaten aus Maine, Graham Platner, zu beschädigen, der vor Monaten wegen eines Tattoos mit Bezug zu Nazi-Symbolik in die Kritik geraten war (Platner behauptet, er habe davon nichts gewusst, und hat es inzwischen überstechen lassen). Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater und amtierender UN-Botschafter Mike Waltz reagierte auf die Nachricht, dass mehrere an den Iran-Operationen beteiligte Soldaten getötet oder verletzt worden waren, mit der Plattitüde: „Freedom is never free.“

Keine Regeln, kein Zeitrahmen

Trump, Hegseth und Caine haben klargemacht, dass der Preis weiter steigen wird. Trump und Hegseth haben es beide abgelehnt, die Möglichkeit von „Boots on the Ground“ auszuschließen. Hegseth, der darauf bestand, dass dies kein weiterer diffuser „Forever War“ im Nahen Osten sei, weigerte sich, einen Zeitrahmen für die Operation zu nennen. „Ich würde aus unserer Perspektive niemals einen Zeitrahmen nennen. Der Oberbefehlshaber gibt das Operationstempo und die Bedingungen dieses Kampfes vor“, sagte Hegseth.

Noch beunruhigender war Hegseths kühne Erklärung, dass die Vereinigten Staaten die national und international anerkannten „Rules of Engagement“ nicht einhalten würden.

„Fähige Partner sind gute Partner, anders als so viele unserer traditionellen Verbündeten, die die Hände ringen und an ihren Perlen nesteln und beim Einsatz von Gewalt herumdrucksen“, sagte Hegseth. „Ungeachtet dessen, was sogenannte internationale Institutionen sagen, entfesseln wir die tödlichste und präziseste Luftangriffskampagne der Geschichte. B2-Bomber, Drohnen, Raketen und natürlich klassifizierte Effekte – alles zu unseren Bedingungen, mit maximalen Befugnissen. Keine dummen Rules of Engagement, kein Nation-Building-Sumpf, keine Demokratieaufbauübung, keine politisch korrekten Kriege.“

Zeit und Leben werden verbraucht

„Wir kämpfen, um zu gewinnen, und wir verschwenden keine Zeit oder Leben“, betonte der Verteidigungsminister.

Und doch werden im Iran sowohl Zeit als auch Leben auf eine Weise verbraucht, die die große Mehrheit der Amerikaner für zu hohen Preis hält.