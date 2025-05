„Kinder werden sterben“: Republikaner kürzen Medicaid

Die Gouverneurin von New Mexico, Michelle Lujan Grisham, hat eine eindringliche Warnung. Menschen sterben, wenn die Republikaner im Kongress und die Trump-Regierung die Mittel für Medicaid kürten. Ihr schlossen sich andere Demokraten an, die ebenfalls Alarm wegen der geplanten Kürzungen schlugen.

Michelle Lujan Grisham: „Menschen sterben bei Kürzungen im Gesundheitssystem“

Grisham sprach aus Erfahrung. Als ihr Bundesstaat vor Jahren die Ausgaben für Verhaltensgesundheit kürte, sagte sie: „Mehr als ein Jahrzehnt später kämpfen wir immer noch darum, uns wieder herauszuarbeiten.“

Auftritt bei „Face the Nation“: Langfristige Schäden nach Kürzungen

„Anbieter haben [den Bundesstaat] verlassen. Auftragnehmer sind weggegangen. Die Menschen haben keinen Zugang mehr. Menschen sind gestorben“, sagte sie am Sonntag in der CBS-Sendung „Face the Nation“. „Mehr Drogenmissbrauch. Mehr Drogenabhängigkeit. Und mehr Verhaltensstörungen mit hohem Risiko. Es ist eine Katastrophe.“

Geplante Medicaid-Kürzungen: Republikanische Agenda in der Kritik

Die Republikaner planen drastische Kürzungen bei Medicaid. Einem Krankenversicherungsprogramm, das einkommensschwachen und behinderten Menschen Zugang zu Gesundheitsversorgung ermöglicht. Die Mittelkürzungen sollen die Kosten für die Verlängerung der von Donald Trump 2017 beschlossenen Steuersenkungen für die reichsten Amerikaner ausgleichen. Und zur Finanzierung neuer Steuersenkungen beitragen, die Trump im Wahlkampf versprochen hatte. Trump selbst hat immer wieder zwischen einer Senkung oder Erhöhung der Steuern für Reiche hin- und hergeschwankt.

Auswirkungen auf Bedürftige: Verlust von Gesundheitszugang und Lebensgefahr

„Medicaid wahllos zu zerstören bedeutet, dass man hart arbeitende Amerikaner zugunsten von Milliardären und Unternehmen verfolgt. Solche, die diese Steuersenkungen in Höhe von 1,5 Billionen Dollar weder brauchen noch fordern“, sagte Lujan Grisham.

Demokratischer Widerstand: AOC, Sanders und andere schlagen Alarm

Wie die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez in einem exklusiven Rolling-Stone -Interview sagte, das am Samstag veröffentlicht wurde: „Sie rauben die Menschen aus, um es den Reichen zu geben. Medicaid ist einer der größten Versicherer in den Vereinigten Staaten von Amerika.“

Ocasio-Cortez verwies auf einen aktuellen Bericht des Congressional Budget Office. Der eine Bewertung einiger Medicaid-Pläne der Republikaner enthält. „Sie haben bestätigt, dass Millionen von Amerikanern durch die Kürzungen bei Medicaid im Stich gelassen werden“, sagte sie.

Bernie Sanders: „So sieht Oligarchie aus“

Am Samstag sagte Senator Bernie Sanders, die Pläne zur Kürzung von Medicaid seien „das, worum es bei der Oligarchie geht“.

Trump und die Medicaid-Frage: Widersprüchliche Aussagen zum Sozialabbau

„Während sie massive Kürzungen bei Medicaid planen, schlagen die Republikaner vor, den obersten 0,2 % der Haushalte durch eine Erhöhung der Erbschaftssteuerbefreiung weitere 235 Milliarden Dollar an Steuererleichterungen zu gewähren“, sagte Sanders in den sozialen Medien . „Die Reichen werden reicher. Die Armen verlieren ihre Gesundheitsversorgung. Das ist empörend.“

Während Trump in einem Interview am vergangenen Wochenende betonte, dass er „Medicaid nicht kürzen“ werde, haben die Republikaner im Repräsentantenhaus bereits zugesagt, die Ausgaben für Programme, deren Finanzierung sie überwachen, um 880 Milliarden Dollar zu kürzen. Um dies zu erreichen, wären erhebliche Kürzungen bei den Medicaid-Ausgaben erforderlich. Die Pläne sind Teil eines Gesetzesentwurfs. Den Trump als sein „großes, schönes Gesetz“ bezeichnet hat.