Anwälte: Trump will asiatische Einwanderer nach Libyen schicken

Die Trump-Regierung bereitet sich darauf vor, einen superluxuriösen Jumbojet vom Typ Boeing 747-8 von der Königsfamilie von Katar zu übernehmen, der bis zum Ende der zweiten Amtszeit von Donald Trump die Air Force One ersetzen soll. Danach soll das Eigentum an dem Flugzeug an die Stiftung seiner Präsidentenbibliothek übergehen. Das berichtete ABC News unter Berufung auf mit der Vereinbarung vertraute Quellen.

Trump-Regierung plant Übernahme eines katarischen Jumbojets

Trump soll nächste Woche Katar besuchen, wo das geschenkte Flugzeug – das als „fliegender Palast“ im Wert von 400 Millionen Dollar beschrieben wird – voraussichtlich vorgestellt wird.

Boeing 747-8 soll Air Force One ersetzen

Wenn der Deal zustande kommt, wäre es das teuerste Geschenk, das jemals von einer ausländischen Regierung an die Vereinigten Staaten gemacht wurde. Trump besichtigte das Flugzeug im Februar persönlich, als es am West Palm Beach International Airport stand.

Verfassungsrechtliche Prüfung der Geschenkannahme

Die Vergütungsklausel der Verfassung verbietet es Bundesbeamten, „Geschenke, Vergütungen, Ämter oder Titel jeglicher Art von Königen, Prinzen oder ausländischen Staaten“ ohne Zustimmung des Kongresses anzunehmen. Die Anwälte der Regierung haben jedoch grünes Licht für das Geschenk gegeben.

Regierungsjuristen geben grünes Licht

Laut Quellen von ABC News haben Generalstaatsanwältin Pam Bondi und der Rechtsberater des Weißen Hauses, David Warrington, entschieden, dass dies „rechtlich zulässig“ ist. Weil das Flugzeug unter der Bedingung übergeben wird, dass das Eigentum vor Trumps Ausscheiden aus dem Amt auf seine Präsidentenbibliothek übergeht.

Übergabe des Flugzeugs an US-Luftwaffe

Zunächst wird das 13 Jahre alte Flugzeug jedoch an die US-Luftwaffe übergeben. Sie übernimmt die Kosten für die Umrüstung des Flugzeugs auf die für den Transport des Präsidenten erforderlichen militärischen Spezifikationen. Das hat ABC News aus mit der geplanten Vereinbarung vertrauten Kreisen erfahren.

Zunächst Eigentum der Luftwaffe

Regierungsjuristen im Weißen Haus und im Justizministerium entschieden, dass das Geschenk keine Bestechung darstellt. Weil es nicht unter der Bedingung einer Amtshandlung übergeben wird. Bondi entschied außerdem, dass es sich aus einem anderen Grund nicht um Bestechung handelt. Weil das Flugzeug nicht an Trump selbst, sondern an die Luftwaffe und anschließend an Trumps Präsidentenbibliothek übergeben wird.

Hintergrund: Verzögerungen bei offizieller Air Force One

Ein Grund, warum Trump ein neues Flugzeug aus Katar haben möchte, ist auffällig. Die Pläne zum Bau einer neuen Flotte von Air Force One-Flugzeugen hätten sich verzögert. Und das Budget für den 3,9 Milliarden Dollar schweren Auftrag sei überschritten worden. Obwohl 2018 – während Trumps erster Amtszeit – ein Vertrag mit Boeing über den Bau der neuen Flotte unterzeichnet wurde, sollten die Flugzeuge erst 2029, nach Ablauf von Trumps zweiter Amtszeit, einsatzbereit sein. Trump hat Elon Musk gebeten, den Prozess zu beschleunigen.

Trump bittet Elon Musk um Hilfe

Obwohl Musk die Lieferfrist um zwei Jahre vorverlegt hat, ist Trump aufgeregt. Er kann es es kaum erwarten, noch in diesem Jahr eine luxuriöse neue Air Force One zu genießen. Hier kommt die königliche Familie von Katar und ihr „Palast in der Luft“ ins Spiel.

Sicherheitsbedenken wegen fremdem Flugzeug

Zu den Bedenken hinsichtlich der Annahme des Flugzeugs aus Katar gehören die Sicherheitsrisiken, die mit der Annahme eines solchen Geschenks verbunden sind. Eines Geschenks, das nicht nur den Präsidenten befördern, sondern auch sensible und geheime Gespräche beherbergen wird. Von einer ausländischen Regierung. Das geschenkte Flugzeug ist möglicherweise auch nicht in der Lage, die gleiche Leistung wie die aktuellen Air Force One-Jets zu erbringen. Und die kurze Zeitspanne lässt keine Leistungsmodifikationen zu.

Andrew Hunter warnt vor Zeitmangel

„Man könnte etwas streichen. Man könnte die Kommunikation verbessern. Aber ich vermute, dass es schwierig wäre, in dieser Zeitspanne mehr zu tun“, sagte Andrew Hunter gegenüber The Wall Street Journal. Hunter war unter Biden für Beschaffungen bei der Luftwaffe zuständig.