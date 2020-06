Veranstalter-Plan: Bald wieder Konzerte – mit strikter Maskenpflicht

Neue Songs schreiben? Kommt nicht in Frage. Der Rolling-Stones-Sänger kümmert sich um Heimwerken, Gartenarbeit und Tierhaltung.

Mick Jagger hat es sich nicht nehmen lassen, für einen wohltätigen Zwecke (Save the Children) humorvoll seine Lage in der von der Ausbreitung des Coronavirus notwendige Selbstisolation durch den Kakao zu ziehen. In einem kurzen „Tonight Show“-Clip mit dem Titel „How to Quarantine“ sieht man den Sänger der Rolling Stones, wie er seine Gitarre ablegt, um überfällige Aufgaben im Haushalt in Angriff zu nehmen. Der Sketch wurde für die von Jimmy Fallon moderierte Talkshow gefilmt, die derzeit natürlich wegen der Pandemie von zuhause aus produziert wird. Mick Jagger zeigt Selbstironie Das Video parodiert zugleich BBC-Nachrichtensendung aus Kriegszeiten in den 40ern…