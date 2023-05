Krönungskonzert im Livestream: Hier können Sie die Show mitverfolgen

Am 06. Mai fand die Krönung von König Charles III. statt – und heute wird mit einem Krönungskonzert so richtig gefeiert. Auf Schloss Windsor treten Künstler wie Katy Perry, Lionel Richie und Take That auf, um den gekrönten König zu zelebrieren. Das Spektakel kann auch im Livestream mitverfolgt werden. Für Briten ist es ganz einfach, denn die BBC überträgt die Show ab 20 Uhr live. Doch auch im deutschsprachigen Raum gibt es Möglichkeiten, das Konzert live zu verfolgen.

Krönungskonzert Livestream: Hier kann man live dabei sein

Das Coronation Concert, bei dem 20.000 Gäste vor Ort sein werden, kann auch hierzulande live im TV und im Stream angeschaut werden. Der BBC iPlayer kann nur genutzt werden, wenn eine VPN-Verbindung zu Großbritannien besteht. Wem das zu kompliziert ist, kann den von Hugh Bonneville moderierten Stream auf dem BBC-News-Channel verfolgen oder im Radio beim BBC World Service mithören.

Ab 20.15 Uhr wird der Sender ORF III einen Stream ausstrahlen, der von Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher moderiert wird. Unter diesem Link kann man online dabei sein.

Coronation Concert: Das ist das Line-up für das Krönungskonzert von König Charles III.

Take That

Katy Perry

Lionel Richie

Andrea Bocelli

Sir Bryn Terfel

Freya Ridings

Alexis Ffrench

Bette Midler

Ncuti Gatwa

Coronation choir

Paloma Faith

Tiwa Savage

Steve Winwood

Lang Lang

Nicole Scherzinger

Olly Murs

Pete Tong Ibiza Classics, featuring Vula und JERUB

Bollywood Star Sonam Kapoor

Stars wie Adele, Harry Styles, Sir Elton John und die Pop-Gruppe Spice-Girls haben im Vorgeld ihre Teilnahme abgesagt. Auch Kylie Minogue hat dem König einen Korb gegeben. Der Grund: die antimonarchische Haltung ihres Heimatlandes Australien.