Nirvana: Kurt Cobains Zigarettenschachtel wird versteigert

Eine Schachtel Zigaretten für um die 1.600 Euro – mindestens so viel Geld muss für Kurt Cobains ungeöffnete American-Spirit-Packung bei einer Auktion hingeblättert werden. Genau deshalb wird sie jetzt schon als „die vielleicht teuerste Zigarettenschachtel aller Zeiten“ bezeichnet.

Unter dem Titel „Played, Worn, & Torn: Rock ‚N‘ Roll Iconic Guitars And Memorabilia“ versteigert das Auktionshaus „Julien’s Auctions“ einige Besitztümer des 1994 verstorbenen Künstlers. Neben einer Jeans, die das Nirvana-Mitglied im Musikvideo zu „Heart Shaped Box“ trug, und seine Bühnen-Gitarre Skystang I, steht eben jene Zigarettenpackung auch zum Verkauf.

„Diese Schachtel wurde von Cobains Mitbewohner in der Reha-Klinik in Los Angeles aufbewahrt, in der er einige Tage verbrachte, bevor er sich das Leben nahm“, wird in der offiziellen Beschreibung die Herkunft des Artikels erklärt. American-Spirit-Menthols waren wohl „die bevorzugte Marke des verstorbenen Rockstars“, so das Auktionshaus. Das aktuelle Angebot liegt bei 1.750 US-Dollar, also bei etwa 1.600 Euro.

Das gesamte Sortiment der Auktion im Video:

Es ist nicht das erste Mal, dass Hab und Gut von Cobain versteigert wird. Nachdem 2022 bereits das Gitarrenmodell Fender Mustang,das der Künstler während der ersten US-Tournee von Nirvana 1989 auf der Bühne zertrümmerte, für mehr als 400.000 Pfund (460.000 Euro) – das Doppelte des ursprünglichen Schätzwertes – verkauft wurde, kam im Mai 2023 auch seine zerstörte schwarze Fender Stratocaster für knapp 600.000 US-Dollar (etwa 550.000 Euro) unter den Hammer.

