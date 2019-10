Lady Gaga nennt ihr nächstes Album vielleicht „Adele“

Es wäre einer kleinen Sensation gleichgekommen: Adele und Beyoncé singen gemeinsam mit OneRepublic. Doch nun entpuppte sich Ryan Tedders Ankündigung als schlechter Scherz.

Die beiden größten weiblichen Superstars im Duett mit Ryan Tedder von OneRepublic und Chris Martin spiel dazu Klavier? Das wäre einer kleinen Sensation gleichgekommen. Oder einem Overkill. In einem Interview mit dem New Yorker Radiosender „Z100“ erzählte OneRepublic-Sänger Ryan Tedder am Wochenende, dass die beiden Sängerinnen gemeinsam auf einem neuen Stück vertreten sind, der auf „Human“, dem kommendem Album der Band, veröffentlicht werden soll. Es wäre das erste Mal sein, dass Beyoncé und Adele gemeinsam in einem Track zu hören sind. Der Schwachpunkt an der Geschichte ist nur, dass es sich um einen müden Scherz Tedders handelte. Das erklärte ein…