Led Zeppelin: Robert Plant stahl Benzin, um mit John Bonham zu spielen

In einem Interview sprach Robert Plant kürzlich darüber, wie er Led-Zeppelin-Bandkollege John Bonham kennenlernte, und wie er deshalb sogar in Konflikt mit dem Gesetz geriet.

Beide waren Anfang der 1960er Jahre in der Musik-Szene um Birmingham in England unterwegs. Plant war zu diesem Zeitpunkt Frontmann der Band Crawling King Snakes, als Bonham sich ihm vorstellte.

„Er sagte: ‚Du bist OK … aber du wärst viel besser, wenn du den besten Schlagzeuger der Welt hinter dir hättest‘“, erinnerte sich Plant. „Und ich sagte: ‚Okay, ich weiß, dass du gut bist – aber wo wohnst du?‘ Er sagte es mir und ich sagte: ‚Oh, du kannst unserer Gruppe nicht beitreten, weil wir uns das Benzin nicht leisten können, um dich abzuholen und abzusetzen!’“

Wenn John Bonham auf der Bühne langweilig wurde…

Die Lösung für das Problem habe „ein bisschen mit Diebstahl zu tun gehabt“, fügte Plant hinzu. Er habe illegal Benzin von einer Zapfsäule an der Tankstelle abgefüllt, um die neue Gruppe zu ermöglichen. Dabei wurde er scheinbar von der Polizei erwischt.

Plant sagte zudem, Drummer Bonham hätte manchmal Ärger gemacht, wenn ihm auf der Bühne langweilig geworden sei. „Wenn er die Sprache in einem Lied satt hatte, ging er für eine Minute in den Walzertakt und sah mich einfach an und lachte!“, sagte Plant weiter.

„Ich erinnere mich, dass er irgendwo in New York die Nase voll hatte. Er stand einfach von seinem Schlagzeug auf. ‚Ich will das nicht tun!‘ Und wir wechselten schnell zu ‚Going to California‘ oder so ein akustisches Lied, während ihn jemand zurück auf die Steigleitung gelockt hat!“

Auf die Frage, ob es Überlegungen gab, die Band nach Bonhams Tod 1980 weiterzuführen, erklärte Plant:„Was würdet ihr als vierköpfige Band tun? Ich weiß nicht, wie irgendeine Band – irgendeine Gruppe von Menschen – ohne 25 Prozent des treibenden Rades weitermachen könnte.“

Led Zeppelin gehört mit über 300 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Bands aller Zeiten.