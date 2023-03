Liam Gallagher über Oasis-Reunion: „Es wird stattfinden“

Noel Gallagher und Liam Gallagher im Wembley Stadion am 16. Oktober 2008 in London.

Liam Gallagher hat einem Fan auf Twitter bestätigt, dass eine Oasis-Reunion „stattfinden wird“. Immer wieder gibt es Gerüchte um eine Band-Wiedervereinigung mit Noel Gallagher, nachdem die Brüder nach anhaltender Rivalität 2009 das Ende der Gruppe erklärten. Seit Jahren aber heißt es, die beiden verstehen sich recht gut und inszenieren ihren Streit lediglich.

Nachdem der Sänger auf der Platform gefragt wurde, ob es eine geringe Chance auf eine Band-Reunion gäbe, antwortete er: „Es passiert“.

It’s happening — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 18, 2023

Im Januar diesen Jahres sprach auch Noel über eine mögliche Rückkehr, gegenüber „BBC Radio Manchester“: „Man sollte niemals nie sagen, dafür bräuchte es aber schon außergewöhnliche Umstände“, und feuerte die Gerüchteküche weiter an: „Das heißt nicht, dass diese Umstände niemals eintreten werden“. Auch verstünden sich die beiden wieder „brillant“.

Mit seiner Band „Noel Gallagher’s High Flying Birds“ erscheint am 2. Juni deren viertes Album „Council Skies“, aus dem mit „Pretty Boy“ im Oktober letzten Jahres und „Easy Now“ im Januar bereits zwei Songs vorgestellt wurden. In dem Musikvideo zur neusten Auskopplung ist „House of the Dragon“-Schauspielerin Milly Alcock zu sehen.

Liam veröffentlichte 2022 seine dritte Solo-Platte „C’mon You Know“ und bestätigte, dass ihn der frühere Oasis-Gitarrist Paul Arthurs bei seinen diesjährigen Auftritten im Sommer begleite.

Darüber, wie hoch die Chancen für eine tatsächliche Wiedervereinigung stehen, lässt sich nur spekulieren. Die anhaltenden Meldungen über eine mögliche Wiederzusammenführung nahmen vor allem Anfang des Jahres Fahrt auf, als mehrere Medien von der Versöhnung und Aussprache der Gallagher-Brüder berichteten.