Noel Gallagher schließt eine Oasis-Reunion plötzlich nicht mehr aus

Überraschende Worte von Noel Gallagher: (Mal wieder) angesprochen auf eine Reunion seiner Band Oasis, diesmal von BBC Radio Manchester, antwortete er: „Man soll niemals ’nie‘ sagen.“ Hinterher schob er den relativierenden Hinweis: „It would have to take an extraordinary set of circumstances“. Welche Umstände das sein sollten, erläuterte er nicht. Aber allein die Tatsache, dass er eine Reunion nicht mehr komplett ausschließt, gleicht schon einem Wunder.

Oasis trennten sich nach einem Streit der Brüder Noel und Liam Gallagher im Jahr 2009. Sänger Liam deutete seitdem immer wieder mal an, dass eine Wiedervereinigung an ihm nicht scheitern würde. Beide starteten Solokarrieren und gründeten neue Bands. Noel Gallagher hat gerade mit „Council Skies“ ein neues Album von Noel Gallagher’s High Flying Birds angekündigt. Liam Gallagher hat nach dem Aus seiner Band Beady Eye im Mai 2022 bereits sein drittes Soloalbum „C’Mon You Know“ veröffentlicht. Gleichzeitig gab er zu, dass ihn das Solo-Dasein langweile – und verglich sich mit Freddie Mercury.

Die neuen Überlegungen kommen zu einem Zeitpunkt in Noel Gallaghers Leben, an dem viele Zeichen auf Veränderung stehen: Vor wenigen Tagen machte er öffentlich, dass er und seine Frau Sara MacDonald sich scheiden lassen und bereits getrennt leben würden. Dies ließ bereits Fans auf eine Oasis-Reunion hoffen, da zumindest Liam Gallagher stets behauptete, dass MacDonald diejenige sei, die ihrem Mann davon abriet. Noel Gallagher selbst erklärte noch vor wenigen Monaten, dass eine Reunion selbst finanziell – mal abgesehen von den Gagen – nur wenig Sinn ergäbe, weil Oasis-Platten sich heutzutage immer noch genau so gut verkaufen würde wie damals, als die Band noch existierte. In einem anderen, früheren Interview erklärte er wiederum, dass er für 100 Millionen britische Pfund über eine Reunion nachdenken würde.