Liam Gallagher will Oasis-Reunion nach Corona-Krise

Sie sind erfolgreiche Ausnahmekünstler, auch jetzt noch: Das haben Liam Gallagher und sein älterer Bruder Noel bereits mehrfach auf ihren Solopfaden bewiesen. Erst im September 2019 veröffentlichte Liam sein zweites Solo-Album „Why Me? Why Not?“ das auf den ersten Platz der UK Album Charts kletterte. Und Noel Gallagher’s High Flying Birds überraschten Anfang 2020 mit dem tanzbaren Track „Blue Moon Rising“, der auf der gleichnamigen EP im März veröffentlicht wurde.

Eine Reunion der Britpop-Sensation Oasis steht seit Langem im Raum. Die Wiedervereinigung einer DER Bands der 90er ist natürlich der Traum eines jeden Fans. Doch die Hoffnung darauf ist nach der Trennung vor gut zehn Jahren bereits mehrfach geschwunden. Schließlich kommen die Brüder musikalisch prima auch ohne einander klar. Und das da persönlich ziemlich viel im Argen liegt, das ist ebenso klar wie Kloßbrühe. Die Band aus Manchester trennte sich im August 2009. Noel verließ die Band, weil er nach eigener Aussage keinen weiteren Tag mit Liam arbeiten könnte.

Komm schon Noel!

Die Corona-Krise legte Liam nun zu Scherzen auf. Auf Twitter schrieb er, dass Noel und er bereits seit zehn Jahren in Isolation zueinander leben, da wären ein paar Monate mehr doch nicht so schlimm. Typischer Gallagher-Humor. Doch seitdem hat sich der Ton auf seinem Account geändert und Liam meint es plötzlich ziemlich ernst mit dem, was er dort verlautbart:

„Hört zu, ernsthaft: Viele Menschen denken, ich bin ein Arsch und ich bin ein gut aussehender Arsch, aber sobald das überstanden ist, müssen wir Oasis für einen Charity-Gig wieder zusammenbringen. Komm schon Noel, wir können danach wieder zu unseren großartigen Solo-Karrieren zurückkehren. Komm schon, du weißt Bescheid. LG x“

Viele Künstler, wie etwa Alice Cooper, versuchen in der Corona-Krise,die zahlreiche Absagen im Musikgeschäft nach sich gezogen hat, auch etwas Licht und Hoffnung zu finden. Für Liam Gallagher liegt das also in einer Reunion von Oasis. Und Hoffnung brauchen wir alle. Die Zahl der Infizierten steigt jeden Tag an. Die Corona-Pandemie hat das Gesundheitssystem in Italien und Frankreich bereits massiv unter Stress gesetzt.