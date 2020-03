Billie Eilish ruft ihre Fans in Zeiten der COVID-19-Pandemie zu Besonnenheit auf – und rät von Hamsterkäufen ab.

Vielleicht kann Billie Eilish ja zumindest einige ihrer Fans davon abbringen, aus Angst vor dem Coronavirus ganze Klopapierbestände aufzukaufen. Die Sängerin und fünffache Grammy-Preisträgerin rief ihre Fans kürzlich zu Besonnenheit auf. In einer Insta-Story („NME“ berichtete) widmete sich die 18-Jährige der derzeit grassierenden Corona-Pandemie. Billie Eilish appelliert an Verantwortung „Ich wollte darüber sprechen, weil die halbe Welt gerade ausflippt und es der anderen Hälfte völlig egal ist“, so Eilish. „Ich möchte also ganz schnell mal sagen: Geratet nicht in Panik, aber seid auch keine Idioten. Bitte übernehmt Verantwortung. Ja, ihr könntet es bekommen und vielleicht würde euch nichts passieren, aber…