Lemmy Kilmister: Asche geht an Rainbow Bar And Grill

Teile von Lemmy Kilmisters Asche sollen dem Rainbow Bar And Grill übergeben werden. Das Restaurant in Los Angeles galt als Lieblingslokalität des Musikers.

Restaurant ehrt Musiker

Die Zeremonie zu Ehren des Motörhead-Frontmanns findet am 19. April statt. Zeitgleich wird ein neuer Whiskey, der den Namen der britischen Hard-Rock-Band trägt, vorgestellt. Das Rainbow Bar And Grill gab die Veranstaltung sowie das Programm selbst in den Sozialen Medien bekannt. „Bitte schließt euch uns an, wenn wir Lemmys Asche im Rainbow Bar And Grill einen Schrein errichten“, heißt es da. Außerdem lädt das Restaurant „zu einem einzigartigen Toast auf Lemmy und Motörhead“ ein. Der englische Sänger und Bassist Lemmy Kilmister wird in dem Lokal am Sunset Strip bereits in Form einer Bronzestatue geehrt. Die Veranda trägt außerdem inzwischen den Namen „Lemmy’s Lounge“.

Lemmy Kilmister: Zahlreiche Ehrungen

Lemmy Kilmister starb im Dezember 2015 im Alter von 70 Jahren. Seine Asche vermachte er seinen engsten Freunden in Patronenschachteln, darunter den Metal-Musiker:innen Rob Halford von Judas Priest und Doro Pesch. 2023 verstreuten die Motörhead-Bandkollegen Phil Campbell und Mikkey Dee Teile der Asche auf dem Wacken Open Air in Norddeutschland. Außerdem gibt es weltweit zahlreiche Erinnerungsstätten für den einflussreichen Musiker, darunter eine Statue auf dem französischen Hellfest. Auch in seiner britischen Heimat Burslem, Teil von Stoke-On-Trent, soll bald eine Plastik des Motörhead-Kopfes entstehen.