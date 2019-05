Madonna: Fällt ihr ESC-Auftritt in letzter Minute flach?

Madonna wird beim ESC in Israel zwei Songs vorstellen. Als Kandidatin ist die Amerikanerin natürlich nicht am Start.

Madonna wird beim Eurovision Song Contest (ESC) 2019 in Tel Aviv auftreten und zwei Songs vorstellen. Das Finale findet am 18. Mai statt. Die European Broadcasting Union bestätigte, dass eines der zwei Lieder neu sein wird – Gerüchten zufolge will die 60-Jährige Sängerin in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen, es wäre ihr erstes seit „Rebel Heart“ von 2014. Madonna: Gage von 1 Million Dollar? Berichten zufolge erhält Madonna eine Million Dollar Gage, bezahlt vom israelischen Geschäftsmann Sylvan Adams. Der Auftritt der US-Amerikanerin würde in eine Zeit fallen, in der viele Top-Stars zum Boykott des ESC in Israel aufrufen, darunter…