Enthüllungsbuch: Über 200 Quellen bestätigen Joe Bidens geistigen Verfall

Neue Enthüllungen: Joe Bidens geistiger Verfall und die Vertuschung

Das neue Buch „Original Sin“ erzählt davon, dass Personen aus dem Umfeld von Präsident Joe Biden das Ausmaß seines Niedergangs verschleiert haben. Da sie nun nicht mehr befürchten müssen, dass die Wahrheit Donald Trump helfen könnte, wählen zu werden, sprechen sie endlich offen gegenüber Journalisten.

Insider sprechen nach Trumps Wahlsieg offen

Hätten sie sich früher zu Wort gemeldet, sähe die Lage vielleicht anders aus. Ein neues Buch argumentiert, dass die Weigerung des 82-Jährigen Joe Biden, sich mit seinen nachlassenden Fähigkeiten auseinanderzusetzen oder eine Niederlage zu akzeptieren, ein entscheidender Faktor für Trumps Rückkehr an die Macht war.

Frühwarnzeichen und mediale Ignoranz

Bidens Niedergang ist seit langem offensichtlich. Bereits 2019 blutete sein Auge während einer im Fernsehen übertragenen Bürgerversammlung. Und er sagte zu einem Wähler aus Iowa „Schau mal, Dicker“, nachdem er ihn zu Liegestützen herausgefordert hatte. Anfang 2024 verwechselte Biden den französischen Präsidenten mit einem ehemaligen französischen Präsidenten, der in den 90er Jahren verstorben war. Der Präsident musste im vergangenen Sommer aus dem Wahlkampf ausscheiden, nachdem eine alptraumhafte Debattenleistung gegen Trump gezeigt hatte, dass er in einer miserablen Verfassung war.

Albtraumhafte Debatten und Rückzug aus dem Wahlkampf

Das Ausmaß von Bidens Verfall war jedoch während eines Großteils seiner Präsidentschaft kein großes Thema in den Medien. Und laut Jake Tapper von CNN und Alex Tapper von Axios wurde sein Niedergang aktiv vertuscht.

Enthüllungsbuch „Original Sin“: Die systematische Vertuschung

Ihr neues Buch „Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again“ („Erbsünde: Der Niedergang von Präsident Biden, seine Vertuschung und seine katastrophale Entscheidung, erneut zu kandidieren“) zeigt anhand von Interviews mit mehr als 200 Quellen, dass Bidens Vertraute versuchten, seine rapide nachlassenden kognitiven Fähigkeiten zu verbergen.

Über 200 Quellen bestätigen Bidens geistigen Verfall

„Was wir beim Schreiben dieses Buches festgestellt haben, ist, dass alles, was wir vor der Kamera gesehen haben, hinter den Kulissen noch viel schlimmer war“, sagte Tapper gegenüber David Remnick vom New Yorker in einem am Samstag veröffentlichten Interview. Die langjährigen Quellen der Journalisten waren nach der Wahl viel gesprächiger. Weil sie sich keine Sorgen mehr machen mussten, Bidens oder Vizepräsidentin Kamala Harris‘ Chancen zu schaden.

Für Bidens Umfeld war klar, dass er Probleme hatte. Die Zahl der Personen mit Zugang zum Präsidenten schrumpfte von Ende 2023 bis 2024, als sein Verfall laut Thompson „rasant“ wurde.

Bidens innerer Kreis schottete ihn ab

Als er sich entschloss, für eine Wiederwahl zu kandidieren, gab es Menschen in seinem Umfeld, die dies für keine gute Idee hielten. Aber niemand sagte Biden tatsächlich, dass eine weitere Kandidatur unverantwortlich wäre. Thompson macht Biden teilweise dafür verantwortlich, eine Atmosphäre geschaffen zu haben, die abweichende Meinungen unterdrückte.

Tapper führte weiter aus. „Das Besondere an Biden war, dass ich so etwas noch nie gesehen habe. Vielleicht bis auf die aktuelle Regierung. Eine Regierung, in der der Präsident von Menschen umgeben ist, die ihm niemals etwas Negatives sagen würden. Und sogar verhindern, dass negative Dinge an ihn herangetragen werden.“

Kabinettssitzungen und bizarre Zwischenfälle

Mitglieder des Biden-Kabinetts sagten Tapper und Thompson, dass die Kabinettssitzungen „beunruhigend und frustrierend“ seien. Bereits 2021 folgten die Sitzungen einem Drehbuch. Im Jahr 2022 habe er den Namen eines seiner wichtigsten Berater vergessen, berichten die Journalisten.

Der Oktober 2023 markierte den Beginn einer Phase, die ein Kabinettsmitglied als „seltsame Zeit“ bezeichnete, in der die Kabinettsmitglieder mit Ausnahme von Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin keinen Kontakt zu Biden hatten. Ein Minister, dem es im Frühjahr 2024 gelang, Biden zu treffen, empfand ihn als „murmelnd, inkohärent und schwer zu verstehen“, so Tapper.

Regierungsmitglieder frustriert und alarmiert

„Aber niemand hat sich gemeldet“, sagte Tapper. „Wenn sie sich intern beschwerten, wurde ihnen gesagt: ‘Ihm geht es gut, seid still.’“

George Clooneys Intervention

Eine Person, die sich zu Wort meldete, war der Schauspieler George Clooney. Thompson und Tapper berichten, dass Biden den Filmstar bei einer Spendenveranstaltung im Juni 2024, die Clooney mitveranstaltete, nicht erkannte. Bidens Berater sagte ihm sogar: ‚Du kennst doch George‘, was jedoch keine Erinnerung beim Präsidenten weckte. Der Berater sagte dann: „George Clooney.“

„Und dann sagt er so: ‚Klar, ja. Hey, wie geht’s?’“, sagte Tapper. Der Vorfall veranlasste Clooney, einen Kommentar in der New York Times zu schreiben. In dem argumentierte er, dass die Demokraten einen neuen Kandidaten für das Präsidentenamt bräuchten.

„Niemand konnte einen Fall nennen, in dem Joe Biden eine Entscheidung als Präsident treffen oder eine Rede halten musste, bei der er aufgrund seines geistigen Verfalls nicht in der Lage war, seine Aufgabe zu erfüllen“, erklärte ein Sprecher gegenüber dem New Yorker, als dieser einen Auszug aus dem Buch veröffentlichte, in dem dieser Vorfall beschrieben wird.

Gefährliche Konsequenzen einer Wiederwahl

Und was wäre passiert, wenn Biden wiedergewählt worden wäre? Menschen aus Bidens Umfeld glauben, dass es zu einer Verfassungskrise gekommen wäre. Mitglieder der Demokratischen Partei hätten erkannt, dass Biden nicht in der Lage ist, sein Amt auszuüben. Und Bidens innerer Kreis hätte sich geweigert, die Macht abzugeben.

Kritik am politischen Dilemma

„Präsident zu sein bedeutet mehr, als nicht Donald Trump zu sein“, sagte Thompson. „Und ich denke, das spricht für die frustrierende Wahl, vor der die Demokraten und das Land bei den letzten Wahlen standen. Man hatte jemanden, von dem sogar Mitglieder seiner eigenen Regierung glaubten, dass er nicht in der Lage war, das Amt, für das er kandidierte, weitere vier Jahre auszuüben. Und jemanden, von dem sie aufrichtig glaubten, dass er dem Land erheblichen Schaden zufügen würde.“