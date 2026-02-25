Trumps Rede zur Lage der Nation: Reine Angstmache

Er hatte gesagt, sie würde lang werden. Er log nicht. Donald Trump sagte Reportern Anfang der Woche, seine Rede zur Lage der Nation werde „eine lange Rede“ sein, und anders als bei vielen seiner zentralen Wahlversprechen lieferte der Präsident. Am Dienstag sprach er 108 Minuten vor den Abgeordneten und brach damit seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr für die längste jemals vor dem Kongress gehaltene Rede.

Medaillen und Rekorde

Die Rede war gefüllt mit den üblichen präsidialen Würdigungen besonderer Gäste im Publikum. Die US-amerikanische Männer-Eishockeymannschaft war anwesend, frisch gekrönt mit ihrer ersten olympischen Goldmedaille seit fast einem halben Jahrhundert. Ebenfalls dort war Erika Kirk, die Witwe von Charlie Kirk. Der Präsident würdigte außerdem berufstätige Mütter, Militärveteranen und Ersthelfer bei den Überschwemmungen, die Texas im vergangenen Jahr verwüsteten.

Gegen Ende seiner Rede ehrte Trump einen 100-jährigen Navy-Piloten, bevor Melania Trump ihm die Ehrenmedaille des Kongresses umhängte. „Ich wollte immer die Ehrenmedaille des Kongresses, aber mir wurde gesagt, dass ich sie mir nicht selbst verleihen darf“, sagte Trump, der während der Rede auch eine Freiheitsmedaille des Präsidenten, ein Purple Heart und eine weitere Ehrenmedaille verlieh. Das Fundament der fast zwei Stunden, die Trump vor dem Kongress stand, bildete jedoch der ebenso übliche Strom aus Tiraden und Unwahrheiten des Präsidenten.

Angriffe, Migration und Wahlrecht

Der Präsident behauptete, „DEI“ beendet, die „heißeste“ Wirtschaft in der amerikanischen Geschichte eingeläutet und das Land vor der „Geißel“ der illegalen Einwanderung gerettet zu haben. Er pries die zentralen politischen Maßnahmen, die seine Popularität im ganzen Land einbrechen ließen, und verteidigte die Einführung umfassender Zölle, die die Kosten für Verbraucher erhöht haben. In Anwesenheit einiger Richter des Obersten Gerichtshofs wies der Präsident eine Entscheidung aus der vergangenen Woche zurück, in der das Gericht befand, dass er die Grenzen seiner wirtschaftlichen Notstandsbefugnisse rechtswidrig überschritten und sich Zollbefugnisse angeeignet habe, die laut Verfassung dem Kongress zustehen.

Trotz sinkender Zustimmungswerte für die Einwanderungspolitik seiner Regierung konzentrierte sich ein Großteil der Rede auf jene Art von Angstmache in der Migrationsfrage, die bereits seinen Wahlkampf 2024 prägte. Viele Amerikaner zeigten sich entsetzt über das brutale Vorgehen der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE, und Trump schien das Land davon überzeugen zu wollen, dass Einwanderer, der eigentliche Feind, hier seien, um sie und ihre Familien zu töten. Er schilderte eine Reihe gewalttätiger Verbrechen, die von nicht dokumentierten Migranten begangen wurden, in drastischen Details und verknüpfte sie alle – ungeachtet des tatsächlichen Aufenthaltsstatus der Täter – mit offenen Grenzen und demokratischer Politik.

An einer Stelle forderte Trump die Abgeordneten auf, „aufzustehen“, wenn sie zustimmten, dass die Hauptaufgabe der amerikanischen Regierung darin bestehe, „amerikanische Bürger zu schützen, nicht illegale Ausländer“. Die demokratische Seite erhob sich nicht als Antwort auf diese zugespitzte Frage, woraufhin Trump rief: „Sie sollten sich schämen, dass Sie nicht aufstehen.“

Proteste und Epstein-Dokumente

Die Abgeordneten Ilhan Omar (D-Minn.) und Rashida Tlaib (D-Mich.) riefen zurück, Trump selbst habe dieses Prinzip unter dem Deckmantel der Migrationsdurchsetzung verletzt. „Sie haben Amerikaner getötet!“, rief Omar aus dem Publikum und bezog sich auf die Tötung der beiden US-Bürger Renee Good und Alex Pretti durch ICE-Beamte in ihrem Heimatstaat Minnesota. „Sie sollten sich schämen“, fügte sie hinzu.

Der Abgeordnete Al Green (D-Texas), der für Störungen bei Trumps Reden zur Lage der Nation bekannt ist, war nicht zu hören, weil er kurz nach Beginn der Rede aus dem Saal geführt wurde. Er hatte ein Schild hochgehalten mit der Aufschrift „BLACK PEOPLE AREN’T APES“, ein Verweis auf ein kürzlich von Trump veröffentlichtes Video, das Barack und Michelle Obama als Affen darstellte.

Trump übersetzte seine Fixierung auf den Staatsbürgerschaftsstatus in die Forderung nach einer bundesweiten Wahlrechtsreform, die Millionen wahlberechtigte Amerikaner entrechten würde, Republikanern jedoch bei künftigen Wahlen helfen könnte. Der Präsident wiederholte falsche Behauptungen, umfassender Wahlbetrug habe ihn 2020 den Sieg gekostet, und deutete an, dies müsse eigentlich seine „dritte Amtszeit“ sein.

Er forderte die Demokraten auf, den republikanischen Senatoren bei der Verabschiedung des Gesetzes „Safeguard American Voter Eligibility (SAVE) Act“ zu helfen. Das Gesetz würde verlangen, dass Amerikaner persönlich erscheinen, um bei der Wählerregistrierung einen Staatsbürgerschaftsnachweis vorzulegen, landesweite Wählerausweispflichten einführen, die Briefwahl und Registrierung stark einschränken und der Bundesregierung beispiellosen Zugang zu den Wählerverzeichnissen der Bundesstaaten gewähren.

Nur Stunden bevor Trump im Kapitol eintraf, berichteten NPR und „MS NOW“ nacheinander, dass die Trump-Regierung Dokumente zu Vorwürfen zurückgehalten habe, wonach Trump eine Minderjährige sexuell missbraucht haben soll, darunter Dutzende Seiten aus FBI-Befragungen der Anklägerin, die in den in den vergangenen Monaten veröffentlichten Epstein-Akten des Justizministeriums fehlten. Der Abgeordnete Robert Garcia (D-Calif.) sagte, die Demokraten untersuchten die Vorwürfe, die Dokumente seien unrechtmäßig zurückgehalten worden.

Offizielle Gegenrede

Die Enthüllung rückte die bereits stattfindenden Epstein-bezogenen Proteste bei der Rede zur Lage der Nation noch stärker ins Licht. Dutzende demokratische Abgeordnete boykottierten die Veranstaltung, was in der Geschichte der Rede selten ist. Einige der anwesenden Demokraten luden Überlebende von Epsteins Missbrauch als ihre Gäste ein, andere trugen Anstecker oder hielten Schilder, um auf den Skandal aufmerksam zu machen. Die Abgeordneten Ro Khanna (D-Calif.) und Thomas Massie (R-Ky.), beide führende Figuren in den Bemühungen um Transparenz im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall, durchbrachen die parteipolitische Sitzordnung früherer Reden und saßen gemeinsam bei der Veranstaltung.

Viele derjenigen, die der Rede fernblieben, nahmen stattdessen an der „People’s State of the Union“ teil, einer Reihe öffentlicher Reden auf der National Mall. Zu den anwesenden Abgeordneten gehörten die Senatoren Chris Murphy (D-Conn.), Adam Schiff (D-Calif.), Chris Van Hollen (D-Md.), Ed Markey (D-Mass.), Jeff Merkley (D-Ore.) und Tina Smith (D-Minn.) sowie die Abgeordneten Greg Casar (D-Texas), Pramila Jayapal (D-Wash.), Maxwell Frost (D-Fla.) und Robert Garcia (D-Calif.).

Die offizielle Erwiderung auf die Rede zur Lage der Nation hielt die neu gewählte Gouverneurin von Virginia, Abigail Spanberger, die im vergangenen Jahr mit einem Überraschungssieg das Gouverneursamt den Republikanern entrissen hatte. „Lassen Sie mich Ihnen, dem amerikanischen Volk zu Hause, drei Fragen stellen“, sagte sie. „Arbeitet der Präsident daran, das Leben für Sie und Ihre Familie erschwinglicher zu machen? Und arbeitet der Präsident daran, die Amerikaner im Inland und im Ausland sicherer zu machen? Arbeitet der Präsident für Sie?“

„Wir alle kennen die Antwort: Nein“, sagte Spanberger