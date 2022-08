Mann stürzt beim Mötley-Crüe-Konzert vom Gelände

Während einer Show von Mötley Crüe in Indianapolis ereignete sich ein tragischer Unfall: Ein Konzertbesucher stürzte von einer oberen Etage des Lucas Oil Stadions und wurde schwer verletzt. Der Mann befindet sich nun im Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich am Abend des 16. Augusts. Während des Mötley-Crüe-Auftritts sei ein Mann gegen 22 Uhr von einem hoch gelegenen Gelände „gestolpert“, so die lokale Tageszeitung „Indianapolis Star“. Nach Angaben der Polizei sei der Mann „betrunken“ gewesen. Als er aufgefunden wurde, soll sein Zustand stabil gewesen sein, allerdings musste er in das nächstgelegene Krankenhaus transportiert werden. Eine Angabe zur Sturzhöhe gibt es bislang nicht.

Fan soll sturzbetrunken gewesen sein

Ein Sprecher der zuständigen Polizeibehörde vermeldete einen Tag nach dem Unfall genauere Informationen zu dem Ereignis: Als die Sanitäter den Mann angetroffen haben, soll er „wach und atmend“ auf dem Boden gelegen haben. Außerdem berichtete er weiterhin, dass „die erwachsene männliche Person extrem betrunken war und sich über das Geländer lehnte, woraufhin er fiel“.

Mehrere Fans konnten den Sturz bezeugen. Nachdem sie das dumpfe Geräusch wahrnahmen, hätten sie sofort gewusst, dass es sich nur um einen Menschen handeln könne. „Man konnte den lauten Aufschrei trotz der Musik hören“, erinnerte sich ein Zeuge.

Monica Whitfield Brase, Verantwortliche des Lucas Oil Stadions, sagte in einem weiteren Statement, dass die Konsequenzen des Unfalls nicht bekannt seien. „Zum jetzigen Zeitpunkt glauben wir nicht, dass andere Gäste oder Angestellte des Stadions in den Vorfall verwickelt waren“, erklärte sie.

Mötley Crüe live 2022

Mötley Crües Nordamerika-Tournee begann im Juni und soll im November enden. Es ist ihre erste große Tournee seit sieben Jahren – mit dabei sind Def Leppard. In Indianapolis gab es unter anderem Gastauftritte von Poison und Joan Jett and the Blackhearts.

Zuvor erlitt Mötley Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee starke Verletzungen, als er im Urlaub von einer Treppe viel und sich die Rippen brach. Daraufhin wurde Lee temporär von Tommy Clufetos ersetzt. Dieser spielte unter anderem mit Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Rob Zombie, Alice Cooper und Ted Nugent. Mittlerweile ist der Schlagzeuger wieder genesen und ist wieder mit seiner Band auf Tour.