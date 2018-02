Marilyn Manson: Sexueller Missbrauch am „Dr. House“-Set?

Auch vor Marilyn Manson macht die #MeToo-Debatte nicht Halt: Die Schauspielerin Charlyne Yi erhebt schwere Vorwürfe gegen den Schockrocker. Er soll sie sexuell belästigt und rassistisch beleidigt haben, wie der „Guardian“ berichtet.

Weiterlesen Johnny Depp: Wird er der neue Gitarrist von Marilyn Manson? Dass Marilyn Manson und Johnny Depp gute Freunde sind, ist nichts Neues. Doch wagen sie nun den nächsten Schritt und werden Bandkollegen? Yi soll laut der britischen Zeitung eine Reihe (bereits wieder gelöschter) Tweets ins Netz gestellt haben, in denen sie Manson Vorwürfe machte und dabei auf einen Vorfall anspielte, der sich bereits im Jahr 2012 zutrug. Damals war der Sänger zu Besuch bei den Dreharbeiten der Erfolgsserie „Dr. House“. Charlyne Yi gehörte zum Cast der Arzt-Reihe und spielte für insgesamt 21 Folgen Dr. Chi Park.

Giftige Tweets

Manson hatte dabei keine eigene Nebenrolle in „Dr. House“, wie Yi in einem Tweet schrieb: He came on set to visit because he was a huge fan of the show, and he harassed just about every woman, asking us if we were going to scissor, rhino & called me a China man.”

In einem zweiten Tweet legte sie nach: „It’s so triggering to see people come up on the internet who have harassed you. And then when you talk about the incidents you become known as the person tied to the harasser. And that’s just your name from now on. It almost overrides who you are.“

Marilyn Manson, der nach einem ziemlich missglückten Konzert in New York ein paar Fans vergrault hat, hat bisher noch nicht auf die Anschuldigungen reagiert. Durchaus ein sensibles Thema: Zuletzt hatte der Musiker Bassist Twiggy Ramirez aus der Band geworfen, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen ihn bekannt geworden waren.

