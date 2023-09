Thom Yorke: Das sind seine 5 Lieblingssänger, die ihn zum Weinen bringen

Durch seine hohe Falsettstimme und mysteriös anmutenden Stil gehört Radiohead-Sänger Thom Yorke zu den bekanntesten Vokalisten der heutigen Zeit. Selbstverständlich hat selbst ein so einflussreicher Musiker Vorbilder, die ihn inspirierten. In dem Buch „The Singers Talk“ von Jason Thomas Gordon verrät Yorke, wer seine Lieblingssänger:innen sind und mit wem er gerne mal ein Duett aufnehmen würde.

Empfehlung der Redaktion ROLLING-STONE-Guide: Alle Alben von Radiohead im Check

Thom Yorkes Lieblingssänger:innen sind so vielseitig wie er selbst

In „The Singers Talk“ gibt es einige Details dazu, wie Thom Yorke seine Rolle als Sänger bei Radiohead seit jeher ausfüllte. So sei er während der Aufnahmen von „OK Computer“ die meiste Zeit betrunken gewesen und die Band Queen habe ihn zum Musikmachen inspiriert. Jedoch wäre hier nicht Freddie Mercury, sondern Brian May der ausschlaggebende Faktor gewesen.

Angesprochen darauf, mit wem er gerne mal zusammen gesungen hätte, gab Yorke das Beatles-Mastermind John Lennon zur Antwort. „Es würde aber fürchterlich klingen, fürchterlich. Der Mix würde einfach nicht stimmen“, zeigte sich Thom Yorke demütig. Rein stilistisch betrachtet, erschiene aber ein Lennon-Yorke-Duett durchaus plausibel. In seiner weiteren Liste von Sänger:innen, die er am meisten schätzt, zeigt aber Yorke, der mit seinem Nebenprojekt The Smile kürzlich von sich reden machte, seine Vielseitigkeit.

„Momentan bin ich von Ella Fitzgerald besessen. Es gibt da diesen Auftritt von ihr mit Duke Ellington. […] Sie singt da zwei Jazzstandards und ihre Technik ist verdammt irre. […] Und dann gibt es natürlich noch Nina Simone. Und dann noch Scott Walker und Michael Stipe. […] Ich würde auch noch Billie Holiday nennen. Oh! Tom Waits! ‚Tom Traubert’s Blues.‘ Das und ‚Simple Twist of Fate‘ von Bob Dylan sind zwei Songs, die mich garantiert jedes Mal zum Weinen bringen.“

Empfehlung der Redaktion ROLLING-STONE-Helden: Thom Yorke – Manchmal biestig

Wann es wieder Thom Yorkes Stimme auf einer Radiohead-Platte zu hören gibt, ist bisher nicht bekannt. Jedoch ließen die fünf Mitglieder, von denen einige in letzter Zeit solo unterwegs waren, durchblicken, 2023 wieder gemeinsam aktiv zu werden.