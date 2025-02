Martin Scorsese arbeitet mit The Rock – und Fans rasten aus

Regielegende Martin Scorsese soll für seinen nächsten Film mit dem Actionstar und Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson zusammenarbeiten. Wie das US-Branchenblatt „Deadline“ berichtet, soll ein neues Scorsese-Drama in Planung sein, in dem The Rock an der Seite von Leonardo DiCaprio und Emily Blunt zu sehen sein soll.

Scorsese: Infos zum neuen Film

Deadline schreibt, dass der Film eine Mischung aus Goodfellas und The Departed sei und auf Hawaii spielen wird. Erzählt werden soll die Geschichte einer realen Person, die gegen aufstrebende Rivalen um die Kontrolle über das organisierte Verbrechen auf den Inseln kämpfte. Das Drehbuch für den Film soll Nick Bilton schreiben. „Der Film spielt in einer turbulenten Zeit im Inselparadies, als ein aufstrebender Mafiaboss gegen rivalisierende Verbrechersyndikate kämpfte, um die Kontrolle über die Unterwelt der hawaiianischen Inseln an sich zu reißen. Es war ein blutiger Machtkampf – genau jene Art von Terrain, das Scorsese bereits in Goodfellas und The Departed meisterhaft inszenierte“, beschreibt „Deadline“ den Film.

Auf X, ehemals Twitter, sorgt das für Diskussionen. „Dwayne Johnson in einem Scorsese-Film ist etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass es tatsächlich passieren würde“, schreibt eine Person.

„The Rock muss jetzt sein Spiel auf ein neues Level bringen. Hat er jemals unter einem Regisseur wie Martin Scorsese gearbeitet?“, fragt ein User.

The Rock und Scorsese: Jede Menge Memes und Spott

Andere drücken ihre Meinung mit Memes und kurzen Videos aus:

„Ich will Emily Blunt in einem Martin-Scorsese-Film feiern, aber ich komme nicht über Dwayne Johnson hinweg. Was lese ich hier? Was geht hier vor sich? Das kann doch unmöglich real sein??“, schreibt eine andere Person.