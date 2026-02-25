Martin Short: Tochter Katherine mit 42 plötzlich verstorben

Nach der Nachricht vom tragischen Tod von Martin Shorts Tochter Katherine Elizabeth Short hat der Schauspieler Termine seiner Tour mit seinem langjährigen Freund Steve Martin verschoben.

Verschobene Termine der Tour

Die Show des Comedy-Duos am 27. Februar im Miller High Life Theatre in Milwaukee im Rahmen der Tour „The Best of Steve Martin & Martin Short“ sowie zwei Shows am 28. Februar im Orpheum Theatre in Minneapolis wurden verschoben. „Aufgrund unvorhergesehener Umstände wurde die ursprünglich für Freitag, den 27. Februar, in Milwaukee geplante Show von Steve Martin & Martin Short verschoben“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website des Theaters in Milwaukee. Beide Veranstaltungsorte erklärten, dass Tickets für einen künftigen Ersatztermin gültig bleiben, sobald dieser feststeht.

Katherine war das älteste der drei Kinder, die Short gemeinsam mit seiner verstorbenen Ehefrau Nancy Dolman adoptierte, neben ihren beiden Brüdern Oliver und Henry. „Mit tiefem Schmerz bestätigen wir den Tod von Katherine Hartley Short“, erklärte ein Sprecher von Short in einer Stellungnahme.

„Die Familie Short ist durch diesen Verlust zutiefst erschüttert und bittet in dieser Zeit um Privatsphäre. Katherine wurde von allen geliebt und wird für das Licht und die Freude in Erinnerung bleiben, die sie in die Welt brachte.“

Weitere Details zu den Umständen

Laut „People“ reagierten die Behörden am Montagabend, dem 23. Februar, auf einen Notruf in einem Wohnhaus in den Hollywood Hills. Das Los Angeles Police Department bestätigte dem Magazin, dass es sich bei dem Einsatz um einen möglichen Suizid handelte. Eine offizielle Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Katherine führte Berichten zufolge eine eigene Privatpraxis und arbeitete in Teilzeit in der Amae-Health-Klinik. Die 42-Jährige engagierte sich zudem bei Bring Change 2 Mind, einer Organisation, die daran arbeitet, das Stigma rund um psychische Gesundheit insbesondere bei jungen Menschen abzubauen und anderen zu helfen, ihre Geschichten zu teilen.

Über Katherine Short

In seinen Memoiren „I Must Say“ teilte Short mehrere Erinnerungen an Katherine, darunter auch, wie seine Freundin, die Comedy-Legende Gilda Radner, darauf bestand, mit dem neu adoptierten Baby telefonieren zu dürfen. (Radner soll dem Neugeborenen gesagt haben: „Sag deinem Vater, dass er ein Arschloch ist und deinen Namen falsch geschrieben hat! Du willst, dass er mit einem „A“ geschrieben wird“, à la Katharine Hepburn.) In einer anderen Geschichte erinnerte sich Short daran, wie die fünfjährige Katherine dem großen Schauspieler Tony Curtis ihre Telefonnummer gab, nachdem sie ihn auf einer Party getroffen hatte. (Curtis rief am nächsten Tag an und hinterließ eine Nachricht, in der er sagte, wie schön es war, sie kennengelernt zu haben.

Short zitierte auch einige Zeilen aus einem Brief, den Katherine bei Dolmans Gedenkfeier vorgelesen hatte. In Anspielung auf den See, in den sie Dolmans Asche gestreut hatten, schrieb Katherine: „Wann immer ich in diesem See schwimme, werde ich um deinen Geist herumschwimmen. Ich werde spüren, wie das Wasser über mich hinwegfließt, und ich werde dich spüren.“