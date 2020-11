Metallica: Deshalb wird ihr nächstes Album alle überraschen

Was zu erwarten war: Läuft bei James Hetfield und Co.

Metallica haben mit ihrem neuen Album aus dem Stand Platz 1 der Deutschen Charts erreicht. S&M 2 erschien am 28. August 2020 und ist kein reguläres Studioalbum, sondern ein Live-Album mit klassischem Sinfonieorchester – und Metallicas zweite Platte dieser Art: 1999 erschien bereits der ebenfalls mit dem San Francisco Symphony Orchestra eingespielte Vorgänger S&M, der es nun ebenfalls wieder in die Charts geschafft hat (Platz 72). https://www.youtube.com/watch?v=yRCLe6_kBRc Aufgenommenen wurden die neu arrangierten Songs aus ihrem Repertoire vor rund einem Jahr, am 6. und 8. September 2019 zur Eröffnung des San Francisco Chase Center und pünktlich zum 20. Jubiläum von S&M.…