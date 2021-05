Metallica deuten Neuauflage ihres „Black Albums“ an

Allem Anschein nach arbeiten Metallica aktuell an einer Neuauflage ihres selbstbetitelten Albums (auch als das „Black Album“ bekannt) aus dem Jahr 1991. Denn unter Hashtags wie „#BlackAlbum2021?“ teilten die Musiker via Social Media zuletzt eine Reihe alter Konzertaufnahmen aus den 1990er-Jahren und lösten damit Spekulationen aus.

Metallica teilten am vergangenen Freitag (21. Mai) via Facebook einen Clip, der sie im Jahr 1992 während eines Konzertes im kalifornischen Stadt San Diego zeigt – inklusive einer Performance ihrer „Black Album“-Single „Whenever I May Roam.“ Dass die Metal-Ikonen den Post dann noch mit Hashtags wie „#BlackAlbum2021?“ versahen, könnte fast schon als Ankündigung eines Reissues ihres legendären Albums interpretiert werden. Außerdem berichtete das Metal-Magazin „Blabbermouth“, dass der Post kurzzeitig auch noch den Hashtag „ComingThisFall“ enthielt. Später sei dieser aber dem Bericht zufolge wieder entfernt worden.

Metallica brachten zuletzt auch andere Alben neu heraus

Aber nicht nur auf Facebook teilten Metallica Archivmaterial mit verdächtigen Hashtags. Auch auf Instagram sorgten die Musiker gleich mit mehreren Posts für Spekulationen in den Kommentarspalten. Ganz abwegig wäre es tatsächlich nicht, wenn Metallica ihr „Black Album“ als Neuauflage herausbringen würden. Die Musiker haben in den vergangenen Jahren schließlich begonnen ihre Alben in chronologischer Reihenfolge neu aufzulegen. So brachten sie 2016 ihre ersten beiden Alben „Kill ‚Em All“ (1983) und „Ride the Lighning“ (1984) neu heraus. Darauf folgten Neuauflagen ihrer vierten Platte „Master of Puppets“ (1986) und ihrer fünften „…And Justice For All“ (1988).

Sollte es nun chronologisch weitergehen, wäre als nächstes das „Black Album“ dran. Und dieses feiert im kommenden August auch noch 30. Jubiläum. Dass die Musiker die Platte gebührend feiern werden, sollte also zu erwarten sein. Denn das „Black Album“ markierte für Metallica einen entscheidenen Wendepunkt in ihrer Karriere. Es war ihr erstes Album, das auf Platz 1 der Billboard 200 Charts debütierte. Außerdem wurde es in den USA über 16 Millionen Mal verkauft und gilt damit als ihr kommerziell erfolgreichstes Album. Doch auch künstlerisch schlugen sie mit der Platte eine neue Ära ein. Erstmalig tauschten sie ihren aggressiven Metal-Sound gegen einen etwas langsameren und melodischen Hard-Rock ein.