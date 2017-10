„Metallica sind bekannt für ihre wilden Fans“, stand am Folgetag auf der Titelseite einer Zeitung Floridas. Nur wenige Stunden zuvor hatten Anhänger der Metaller am 16. März 1992 ein Konzerthaus in Orlando (Florida) in Schutt und Asche gelegt. Metallica blieb nichts anderes übrig, als für den gewaltigen Schaden aufzukommen. Die Band zahlte insgesamt 38.000 Dollar. Ein Abend der Musikgeschichte schrieb und wohl von keinem der Musiker gerne noch einmal erwähnt wird.

Was war passiert?

Metallica spielten im Circus Bowl in Orlando einen regulären Gig ihrer „Wherever We May Roam“-Tournee in Nordamerika. Die Musiker präsentierten die Songs ihres erfolgreichen schwarzen Albums („Metallica“) und hatten für jeden einzelnen Auftritt in der Mitte der Bühne eine so genannte Schlangengrube aufgebaut, in der etwa 200 Fans Platz fanden. Doch die Stimmung an diesem Tag war gereizt. Warum weiß wahrscheinlich auch heute keiner der Beteiligten mehr.

Die Prellungen waren es wert

Metallica wollten als Abschluss natürlich noch „Enter Sandman“ spielen. Doch das Publikum geriet in eine gewaltige Ekstase, die Anhänger der Band noch heute in morbide Entzückung geraten lässt („die Prellungen und blauen Flecken waren es wert – die beste Show meines Lebens“, schreibt zum Beispiel eine Zeugin des Auftritts im Netz), Chaos brach aus.

Übrigens eine Zeit, in der Metallica ihre Fans sogar dazu aufforderten, ihre Konzerte auf Video mitzuschneiden. Heute undenkbar!