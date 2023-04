Metallica: Video zum neuen Titelsong „72 Seasons“

Am 14. April 2023 erscheint „72 Seasons“ – das insgesamt elfte Metallica-Album und das erste seit dem Release von „Hardwired… to Self-Destruct“ vor sieben Jahren. Metallica haben nun ein neues Video zu „72 Seasons“, dem Titelsong ihres kommenden Albums, veröffentlicht. Das Video wurde von Tim Saccenti gedreht und letzten Monat in Los Angeles aufgenommen.

Metallica haben auch bereits die Tracks „Lux Æterna“, „Screaming Suicide“ und „If Darkness Had a Son“ veröffentlicht:

Anfang März gab die Band, wie „Pichfork“ berichtet, außerdem bekannt, dass sie ein Presswerk für Vinylplatten in Virginia, USA, gekauft hat, um der Nachfrage nach ihrem Backkatalog gerecht zu werden und den Bedarf für „72 Seasons“ zu decken.

