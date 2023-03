Robert Trujillo singt auf „72 Seasons“ das erste Mal bei einem Metallica-Song mit

Foto: Getty Images, Per Ole Hagen/Redferns. All rights reserved.

Am 14. April 2023 erscheint „72 Seasons“ – das insgesamt elfte Metallica-Album und das erste seit dem Release von „Hardwired… to Self-Destruct“ vor sieben Jahren. Anlässlich dieses Ereignisses hat sich Robert Trujillo mit dem Journalisten Steffan Chirazi zusammengesetzt, um über das neue Album und die anstehende Tournee zu sprechen. Das Interview wurde am Montag (27. März) auf dem Metallica-Blog „So What!“ veröffentlicht. Darin hat der Bassist unter anderem verraten, dass er auf dem Song „You Must Burn“ das allererste Mal als Background-Sänger bei einem Metallica-Track zu hören sein wird.

„Als ich zu Metallica kam, hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben gesungen, also ist die Tatsache, dass ich jetzt einen Backgroundgesang beisteuern kann, ziemlich cool,“ sagte der 58-Jährige. „Zum ersten Mal in meinem Leben darf ich auf einer Metallica-Platte singen und James [Hetfield, Anm. d. Red.] unterstützen. Darauf bin ich sehr stolz. Wir werden also immer besser. Wir lernen und wachsen immer noch in dieser Band. Das Maß an Respekt ist viel höher.“ Er fügte hinzu: „Ich war überrascht, als ich den Anruf von Greg Fidelman [Metallica-Produzent, Anm. d. Red.] bekam, denn ich wollte eigentlich nur ein bisschen Bass spielen, aber dann sagte er: ‚Ich möchte, dass du auch bei ein paar Sachen singst. Und ich dachte: ‚Wirklich?‘ Ich wurde ein bisschen nervös.“

Obwohl es tatsächlich das erste Mal ist, dass Trujillo auf einer Metallica-Studioaufnahme zu hören ist, muss dennoch festgehalten werden, dass der Bassist bei Liveauftritten schon häufiger Vocals beigesteuert hat – unter anderem bei dem Song „Spit Out The Bone“ mit James Hetfield zusammen und im Jahr 2018 bei einem Tribut-Cover für Celtic Frost gemeinsam mit Kirk Hammett.

Der offizielle Ticketverkauf für Einzeltickets zur Metallica-Tour, die im April in Amsterdam beginnt, ist bereits gestartet. Die Band wird in jeder Stadt zwei Shows mit jeweils unterschiedlichen Setlists spielen.