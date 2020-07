Der Track ist neben „Reasons I Drink“ sowie „Smiling” und „Diagnosis” auf der kommenden neuen Platte „Such Pretty Forks In The Road“ zu hören.

Die Sängerin Alanis Morissette hat mit dem neuen Stück „Reckoning“ einen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album „Such Pretty Forks In The Road“ gegeben. „Havoc and Bright Lights“, ihre letzte LP, erschien 2012 - und so fühlt sich der neue Song nach acht Jahren Pause auch wie ein Comeback an. „Reckoning“ von Alanis Morissette hören https://www.youtube.com/watch?v=O1Tw1-EaWgU Eigentlich sollte die neue Platte bereits am 01. Mai erscheinen. Doch aufgrund der Corona-Krise wurde die Veröffentlichung auf den 31. Juli verschoben. Auf dem neuen Album sollen auch die Songs „Reasons I Drink“ sowie „Smiling” und „Diagnosis” zu hören sein. Morissette hatte kürzlich zum 25-jährigen…