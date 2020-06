Metallica bringen 2019 „S&M 2“-Shows als Boxset heraus

Metallicas digitale Streamingserie #MetallicaMondays geht in die nächste Runde: Mit einem Konzert-Mitschnitt aus dem „Estadio Nacional“ in Lima geht es mit der Band zurück ins Jahr 2014.

Metallica bleiben weiterhin ihrer digitalen Konzertreihe „#MetallicaMondays“ treu und veröffentlichten in diesem Rahmen am Montag (25. Mai) ein neues Video. Dafür mussten die Hardrock-Veteranen dieses mal nicht all zu tief im Tour-Archiv graben. Denn auf Anfrage der Fans gab die Band den Konzertmitschnitt einer Show in Peru im Jahr 2014 frei. Das neue Video zeigt einen von drei Auftritten der Band im „Estadio Nacional“ im Peruanischen Lima im März 2014. Eine Besonderheit der damaligen Show machte die Möglichkeit der Fans aus, selbst bei der Zusammenstellung der Setliste mitreden zu dürfen. Kein „Nothing Else Matters“ in der Setlist Dementsprechend wurde auch…