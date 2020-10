Metallica verkünden großes „Live & Acoustic“-Streaming-Event

Metallica werden am 14. November ein spezielles Konzert geben, dessen erlöse vollständig der bandeigenen Hilfsorganisation „All Within My Hands“ zugute kommen werden.

„Live & Acoustic From HQ“ startet in Deutschland um 23 Uhr (14 Uhr Ortszeit), nach gekauftem Ticket kann die Show aber noch 48 Stunden lang jederzeit und beliebig oft angesehen werden.

„Diese spezielle Akustik-Show ist bereits unser zweites Konzert zugunsten von ‚All Within My Hands‘ und enthält auch eine Auktion fantastischen Gegenständen“, so die Band in einem Statement. „Das beste daran: 100 Prozent des Geldes, das mit diesem Event eingenommen wird, hilft direkt jemandem, der es wirklich braucht.“ Metallica hatten zuletzt bereits eine große Summe für die Unterstützung der Corona-Kämpfer gesammelt.

Metallica live: „VIP Virtual Fan Ticket Bundle“

Für das Wohnzimmerkonzert sind verschiedene Tickets erhältlich, darunter auch ein „VIP Virtual Fan Ticket Bundle“, das zwar stolze 95 US-Dollar kostet, dem Käufer aber auch die Chance bietet, im Hintergrund der spielenden Musiker auf einer Art Videowand aufzutauchen. Dazu gibt es noch ein Band-Shirt und einen Download des aufgezeichneten Gigs.

Karten sind bereits über die offizielle Webseite von Metallica erhältlich.