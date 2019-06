Metallica-Mitglieder gründen Cover-Band

Auch für die kommende Platte variiert die Gruppe um den platinblonden Rocker ein bisschen. Auf dem 8. Studioalbum sollen nun Grohl und Gibbons mit dabei sein – Details wurden bei einem Grill-Abend besprochen.

Das neue Album von Queens Of The Stone Age hat wieder eine beeindruckende Besetzung zu bieten. Auch dieses Mal arbeiten bekannte Rockgrößen auf Aufnahmen der Band mit, deren einzig beständiges Mitglied Josh Homme ist. Wie nun bekannt gegeben wurde, sind diesmal Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl und Billy Gibbons von ZZ Top als Bandmitglieder auf Zeit mit dabei. „Villains“, das siebte QOTSA-Studioalbum, erschien 2017. An der neuen Platte wird laut Gibbons schon intensiv gearbeitet: „Wir wurden alle von Dave Grohl zu einem Grillabend eingeladen. So ist ein wirklich interessantes Zusammentreffen entstanden.“ Von Josh Homme selbst wurde das neue Album zwar noch nicht bestätigt,…