Michael Jackson: Die 50 besten Songs

Michael Jackson , der größte Popkünstler aller Zeiten, blickte auf eine Karriere zurück, die mehr als 40 seiner 50 Lebensjahre umfasst. Er war der Star der bahnbrechenden Jackson 5 von Motown. Der sensible Solosänger hinter den Hits der 70er Jahre. Der Vorreiter der MTV-Ära.

Und die zeitlose Stimme hinter einigen der wenigen millionenfach verkauften Platten der 90er Jahre, die man getrost als „übersehen” bezeichnen kann. ”

Wir haben sein umfangreiches Werk durchforstet, um die 50 besten Songs auszuwählen.

50. „This Place Hotel”

Triumph, 1980

Der zukünftige King of Pop knüpfte an das Erbe des King of Rock & Roll an, als die Jacksons 1980 „Heartbreak Hotel” coverten. Der von Michael Jackson geschriebene Song hat wenig mit Elvis Presleys Klassiker von 1956 gemeinsam. es ist ein beschwingter Disco-Pop-Song, der das Thema des Originals mit Texten über ein Hotel, in dem Beziehungen zerbrechen, in eine dunklere Richtung lenkt.

„Heartbreak Hotel” wurde ein Nummer-Zwei-R&B-Hit. Dann änderte jemand beim Label der Jacksons, vielleicht aus Angst vor rechtlichen Komplikationen, den Titel in den unsinnigen „This Place Hotel”.

49. „Who’s Lovin’ You”

Diana Ross Presents the Jackson 5, 1969

„I Want You Back” war ein Blick in die Zukunft von Motown. Die B-Seite blickte auf die Vergangenheit des Labels zurück. Als Coverversion eines Smokey-Robinson-Liebesliedes (das erstmals 1960 als B-Seite von „Shop Around” der Miracles erschien) war es die süßeste Frucht der Zusammenarbeit der Jackson 5 mit dem R&B-Sänger Bobby Taylor, der sie zu Motown brachte und einige ihrer frühen Songs produzierte.

Unterstützt von der Motown-Hausband Funk Brothers reicht Michael bis an die Grenzen seines Stimmumfangs. Und hämmert jedes Wort von Robinsons herzzerreißenden Texten heraus.

48. „Blood on the Dance Floor”

Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix, 1997

Dieser Outtake aus der „Dangerous“-Ära wurde als Titelsong von Jacksons Remix-Album aus dem Jahr 1997 wiederbelebt. Der unheilvoll schleichende Song hat eine passend gruselige Entstehungsgeschichte. Teddy Riley hatte eine Party sausen lassen, um daran zu arbeiten. Und auf der Tanzfläche dieser Party war jemand erschossen worden.

Er hatte Jackson nichts von der Tragödie erzählt und war schockiert, als der Sänger „Blood on the Dance Floor“ als Titel vorschlug. Jackson singt über einen Stalker mit einem 18 cm langen Messer. Eine weitere seiner Femmes fatales, für die Sex und Mord ein und dasselbe sind.

47. „Will You Be There”

Dangerous, 1991

Selbst nach Jacksons äußerst ambitionierten Maßstäben war der Titelsong zum Film Free Willy aus dem Jahr 1993 und die achte Singleauskopplung aus Dangerous eine seiner grandiosesten Aufnahmen. „Will You Be There” wurde in seinem „Giving Tree” auf der Neverland Ranch geschrieben. Es beginnt mit einem langen orchestralen Präludium von Beethoven, gespielt vom Cleveland Orchestra, in das Hosianna-Rufe der Andraé Crouch Singers eingewoben sind und das in einem tränenreichen gesprochenen Monolog gipfelt.

Es ist ein Gospel-Song, der ein Thema seiner Karriere fortsetzt. Von „I’ll Be There“ über „Got to Be There“ bis hin zu „Will You Be There“ fasst er eine Reise von grenzenlosem Selbstvertrauen zu Angst und Einsamkeit zusammen.

46. „In the Closet“

Dangerous, 1991

Er schrieb den heißesten, eindeutigsten Sexsong, den er je gesungen hatte. Und nannte ihn „In the Closet“? Der Michael Jackson der frühen Neunzigerjahre war ein Meister der widersprüchlichen Signale. Produzent Teddy Riley konstruierte einen dissonanten, unausgewogenen Beat, der Jacksons hormongetränkte Flüstern und Stöhnen perfekt mit dem Ton des R&B-Radios harmonieren ließ.

„Es war einfach unglaublich“, erinnert sich Keyboarder Brad Buxer, „fast atonal“. Ursprünglich als Duett mit Madonna konzipiert, enthält „In the Closet“ einige gesprochene Passagen einer „Mystery Girl“ – Prinzessin Stéphanie von Monaco – auf der Aufnahme und Naomi Campbell im Video.

45. „State of Shock”

Victory, 1984

Der größte Erfolg der glanzlosen Victory-Ära der Jacksons war „State of Shock”. Ein Duett zwischen Jackson und Mick Jagger, das es auf Platz drei der Charts schaffte und fließend zwischen Gitarrenrock und Pop pendelte. Der Song war ursprünglich als Zusammenarbeit mit Freddie Mercury von Queen geplant, fiel aber aufgrund von Terminproblemen in die Hände von Jagger.

„[Michael] ließ Mick über eine Stunde lang Tonleitern üben, um sich aufzuwärmen, bevor er überhaupt anfing“, sagte Toningenieur Bruce Swedien. „Mick zögerte nicht. Zu diesem Zeitpunkt wusste jeder, wie gut Michael war. Wenn Michael Jackson sagt, man soll sich aufwärmen, dann wärmt man sich auf. Selbst wenn man Mick Jagger ist.“

44. „Scream“

HIStory: Past, Present and Future, 1995

Jackson hatte nach den Vorwürfen wegen sexuellen Missbrauchs einen Tiefpunkt erreicht. Das Ergebnis war „Scream“. Einer seiner provokantesten Songs. Der erste, in dem er das Wort „fuck“ verwendete.

Der gemeinsam mit seiner Schwester Janet geschriebene Song erreichte Platz fünf der Hot 100. Dank eines extravaganten Videos, das oft als der teuerste Musikclip aller Zeiten bezeichnet wird. Aber obwohl es eine schwere Zeit für Jackson war, war nicht alles schlecht. „Ich hatte so viel Spaß bei der Zusammenarbeit mit meiner Schwester“, sagte er 1995. „Es ist wie ein Wiedersehen. Von allen Familienmitgliedern stehe ich Janet am nächsten. Wir waren am Set sehr emotional.“

43. „Dancing Machine“

Dancing Machine, 1974

Der Stern der Jackson 5 war 1974 etwas verblasst. Seit ihrem letzten Top-10-Hit waren drei Jahre vergangen. Also ging Produzent und Co-Autor Hal Davis das Risiko ein, sie von kindgerechter Popmusik wegzuziehen und ihnen einen vollwertigen Disco-Song mit sprudelndem Synthesizer zu geben.

Mit Hilfe des spektakulären „Robotertanzes“, den Michael bei der Premiere des Songs in Soul Train aufführte, wurde „Dancing Machine“ zu einem riesigen Crossover-Hit. Er wies die Richtung, die die Gruppe von da an einschlagen würde. „Ich liebte ‚Dancing Machine‘, ich liebte den Groove und das Feeling dieses Songs“, erinnerte sich Michael in Moonwalk.

42. „Jam”

Dangerous, 1991

Als tanzbarer Appell für universelles Verständnis ist der Eröffnungstrack von Dangerous erschreckend angespannt und fragmentiert. Der Groove trägt die Handschrift des Produzenten Teddy Riley. Aber Jackson hat das meiste davon selbst entwickelt.

„Er brachte es mir als DAT und sagte mir, dass er bestimmte Dinge umgesetzt haben wollte. Und ich habe sie umgesetzt”, erinnert sich Riley. Jacksons Stimme schleicht sich langsam in den Mix ein. er stottert den Refrain, als würde seine Stimme in Stücke gerissen. Der zugänglichste Moment von „Jam“ ist wohl der Vers von Heavy D, Jacksons damaligem Lieblingsrapper. Es überrascht nicht, dass der Song in den Pop-Charts stagnierte, aber ein Top-5-R&B-Hit wurde.

41. „Farewell My Summer Love“

Farewell My Summer Love, 1984

1984 hätte wahrscheinlich sogar eine Aufnahme von Michael Jackson, der das Steuergesetz vorliest, die Charts gestürmt. Motown war sich dessen bewusst. Er veröffentlichte ein Album mit unveröffentlichtem Material von MJ.

Das Album Farewell My Summer Love enthielt neun Songs aus dem Jahr 1973, die mit neuen, nach den Achtzigern klingenden Instrumenten überlagert wurden. „Das ist nicht fair“, sagte Jackson. „Ich hatte keine Kontrolle über diese Musik.“ Der unschuldige Titelsong des Albums wurde ein Top-10-Hit in Großbritannien. Passend zu einem Song über jugendliche Traurigkeit ist Michaels Performance eine Momentaufnahme seiner Stimme, gerade als sie sich veränderte. Es gibt sogar einige Andeutungen seiner reifen Kraft.

