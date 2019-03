Foto: WireImage, KMazur. All rights reserved.

Michael Jackson soll Berichten zufolge weiterhin in der Rock and Roll Hall of Fame bleiben – trotz der massiven Anschuldigungen gegen ihn. Denn wie „TMZ“ berichtet, wurde der Musiker zum Zeitpunkt seiner Einweihung für „musikalische Spitzenleistungen“ ausgezeichnet.

Der 2009 verstorbene Popstar wurde sogar zweimal in die legendäre Ruhmeshalle für Musiker aufgenommen – 1997 mit den Jackson 5 und vier Jahre später als Solokünstler. Diese Ehrung soll von den aktuellen Vorwürfen gegen Jackson – die beiden Männer Wade Robson und James Safechuck schildern im Film „Leaving Neverland“ konkreten sexuellen Missbrauch – aber unberührt bleiben.

„Für musikalische Spitzenleistungen ausgezeichnet“

„Michael Jackson wurde für seine musikalische Einzigartigkeit und sein Talent ausgezeichnet, aber auch für seine nachhaltige Wirkung auf den Rock ’n‘ Roll. Mit anderen Worten, MJ hat die Musik für immer verändert“, so heißt es in einem Statement, das „TMZ“ vorlag.

Auch die im berühmten Wachsfiguren-Kabinett „Madame Tussauds“ ausgestellten Michael Jackson-Exponate sollen nicht entfernt werden. „Die bei Madame Tussauds Ausgestellten spiegeln Profile wider, die einen Einfluss auf die Popkultur hatten und die die Besucher erwarten“, sagte ein Sprecher gegenüber „NME“.

„Michael Jackson war und ist derzeit ein Bestandteil der Attraktionen von Madame Tussauds auf der ganzen Welt. Wir überprüfen regelmäßig unsere Auswahl der Ausgestellten auf der Grundlage externer Veranstaltungen und Besucherfeedback.“