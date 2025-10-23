Warum Miley Cyrus mit ihrem „Avatar“-Song persönliche Heilung fand

Miley Cyrus: Keine Tour mehr, weil das Singen so anstrengend ist

Anfang dieses Jahres erinnerte sich Miley Cyrus an die Verwüstung, die die Brände in Kalifornien hinterlassen hatten. Für sie war es kein fernes Drama, sondern eine persönliche Katastrophe: 2018 verlor sie ihr Haus in Malibu während des Woolsey-Feuers – mitsamt Tagebüchern, Notizen und Festplatten voller Musik.

„Es fühlte sich an, als wollte mir das Leben sagen, dass diese Songs nicht für mich bestimmt waren“, sagte Cyrus über die Entscheidung, ihre geplante EP-Trilogie „She Is Coming, She Is Here, She Is Everything“ aufzugeben. Die Flammen hatten nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihre damalige kreative Richtung verschlungen.

Jetzt, sieben Jahre später, hat sie einen neuen Song gefunden, der ihr gehört – vielleicht mehr als je zuvor. Eine Originalaufnahme für James Camerons kommenden Film „Avatar: Fire and Ash“ (Avatar: Feuer und Asche).

Musik als Wiedergeburt

„Da ich persönlich von einem Brand betroffen war und aus der Asche wieder aufgebaut wurde, hat dieses Projekt eine tiefe Bedeutung für mich“, schrieb Cyrus auf Instagram. Sie teilte einen kurzen Ausschnitt des Songs, dessen Veröffentlichungstermin noch offen ist.

Darauf singt sie, begleitet von einer sanften Klaviermelodie:

„Even through the flames / Even through the ashes in the sky / Baby, when we dream / We dream as one.“

Die Zeilen wirken wie eine spirituelle Erweiterung ihres eigenen Lebenswegs – von der Zerstörung hin zur Erneuerung. Geschrieben wurde der Song gemeinsam mit Mark Ronson und Andrew Wyatt, ihren langjährigen musikalischen Weggefährten. Ronson und Cyrus schufen bereits den Hit „Nothing Breaks Like a Heart“, während Wyatt schon 2018 an She Is Coming beteiligt war.

„Avatar“: Mehr als nur ein Spektakel

Dass Cyrus diesen Song singt, ist kein Zufall. Die Themen des Films – Einheit, Heilung und Liebe – spiegeln exakt jene Energie wider, die sie nach dem Feuer in sich neu entdeckt hat.

„Danke, Jim, für die Gelegenheit, diese Erfahrung in musikalische Medizin zu verwandeln“, schrieb sie weiter. „Selbst ein kleiner Stern im Universum der Avatar-Familie zu sein, ist ein Traum, der wahr geworden ist.“

James Cameron selbst sieht in „Avatar“ mehr als nur Spektakel: „Ich habe die Filme nie mit Einnahmen gerechtfertigt, sondern mit der Hoffnung, dass sie uns verbinden – mit dem Teil von uns, der die Natur respektiert. ‚Avatar‘ ist ein trojanisches Pferd: Es zieht dich mit Unterhaltung hinein und hinterlässt etwas in Herz und Kopf.“

Cyrus, die 2025 für den Song „Beautiful That Way“ (aus Gia Coppolas „The Last Showgirl“) für den Golden Globe nominiert war, scheint diese Idee verinnerlicht zu haben. Ihre Musik ist längst mehr als Pop – sie ist Selbstheilung, Erinnerung und Erneuerung.