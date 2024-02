Mord an Jam Master Jay (Run-D.M.C.): zwei Männer schuldig gesprochen

Ein Geschworenengericht hat am Dienstag zwei Männer namens Karl Jordan Jr. und Ronald Washington des Mordes an dem bahnbrechenden und weltberühmten DJ Jam Master Jay im Jahr 2002 für schuldig befunden, nachdem ein Bundesprozess zu Ende gegangen war. Das Urteil beendet jahrzehntelange Spekulationen darüber, warum Jay, der eigentlich Jason Mizell hieß, umgebracht wurde. Die Geschworenen fällten das Urteil nach wochenlangen Zeugenaussagen im Gerichtsgebäude des U.S. District Court – Eastern Division of New York in Brooklyn.

Karl Jordan Jr. und Ronald Washington wurden wegen Mordes „während der Beteiligung an einer Verschwörung zum Drogenhandel und wegen Mordes mit Schusswaffen“ angeklagt, wie das Justizministerium mitteilte. „Mehr als zwei Jahrzehnte nach der Ermordung von Jason Mizell in seinem Aufnahmestudio sind Jordan und Washington endlich für ihr kaltblütiges, von Gier und Rache getriebenes Verbrechen zur Rechenschaft gezogen worden“, sagte der Staatsanwalt Breon Peace. „Dass das Opfer, das beruflich als Jam Master Jay bekannt war, eine Hip-Hop-Ikone war und die Musik von Run-DMC in Hollis, Queens, in genau diesem Bezirk geboren und von so vielen geliebt wurde, macht die Tragödie eines sinnlos verkürzten Lebens noch größer.“

Im Jahr 2020 hatten die US-Staatsanwälte Jordan und Washington angeklagt, den Mord an Mizell geplant und durchgeführt zu haben, nachdem ein Drogendeal schiefgegangen war. Mizell, so die Staatsanwaltschaft, hatte mit dem Verkauf von Kokain begonnen, als die Popularität von Run-D.M.C. zu schwinden begann, und als ein Drogendealer sich weigerte, mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn er Washington in den Vertriebsplan einbezog, planten Washington und Jordan den Tod von Mizell.

Im Jahr 2023 fügte die Regierung der Anklageschrift einen weiteren Mann, Jay Bryant, hinzu und behauptete, er habe Jordan und Washington geholfen, Zugang zu Mizell zu erhalten, der zum Zeitpunkt seines Todes in einem Aufnahmestudio Videospiele spielte. Bryant wird zu einem späteren Zeitpunkt vor Gericht gestellt. Jordan und Washington müssen jeweils mit einer Mindeststrafe von 20 Jahren rechnen, das Urteil wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet.

Richterin LaShann DeArcy Hall forderte die Anwesenden auf, ruhig zu bleiben, doch nach der Verlesung des Urteils war es alles andere als ruhig. „Ihr habt gerade zwei unschuldige Menschen getötet“, rief Washington nach der Urteilsverkündung. Ein Unterstützer Jordans schrie: „Bullshit. Blödsinn. Er hat es nicht getan. Das FBI hat die Zeugen zum Lügen gebracht.“

Der Prozess gegen Jordan und Washington begann am 29. Januar mit Eröffnungsreden, in denen die US-Anwälte den Geschworenen mitteilten, dass Jordan Mizells Patensohn und Washington ein Jugendfreund des DJs sei. Als Mizell Washington von einem Komplott zur Verteilung von Kokain in Baltimore ausschloss, trafen sich die Männer am 30. Oktober 2002 gegen 19:30 Uhr im 24/7 Studio in Jamaica, Queens.

Bryant betrat das Studio durch den Vordereingang und ließ Washington und Jordan durch die Feuertreppe auf der Rückseite hinein. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass Bryant einen Hut mit seiner DNA zurückgelassen hat. Washington hielt an der Tür des Studios Wache, während Jordan sich Mizell näherte, der in den Tagen vor seinem Tod zu seinem Schutz eine Waffe bei sich trug.

„Überfall“ und „Hinrichtung“

Während einer Begrüßungsumarmung gab Jordan zwei Schüsse aus einer Kaliber-.40-Pistole ab, von denen einer aus so kurzer Entfernung in Mizells Schädel einschlug, dass seine Haare und Haut verbrannten. Eine weitere Kugel verletzte Mizells Freund Uriel „Tony“ Rincon, der mit Mizell Videospiele spielte. Rincon und eine Frau, die für Mizells Firma JMJ Records arbeitete, Lydia High, waren die einzigen Augenzeugen der Schießerei. Beide erschienen als Zeugen und sagten während des Prozesses aus. Andere befanden sich im Kontrollraum des Studios und hörten nur die Schüsse.

Staatsanwältin Miranda Gonzalez beschrieb die Schießerei als „Überfall“ und „Hinrichtung“. Das Motiv, sagte sie, war Geld. Washington hatte Mizell auf einer Reise nach Baltimore begleitet, wo sich ein Drogendealer weigerte, mit ihm zu arbeiten. Ohne Washingtons Beteiligung an dem Drogenvertrieb würden er und Jordan nichts verdienen. Zu dieser Zeit war Washington vom Pech verfolgt und Alkoholiker und lebte im Haus von Mizells Schwester.

Der Anwalt sagte, dass Rincon und High Washington und Jordan jahrelang nicht bei den Behörden anzeigten, weil sie Angst hatten. Ihre Untätigkeit wurde später zu einem Knackpunkt für die Verteidigung, die ihre Erinnerungen anzweifelte.

Die Verteidiger konzentrierten sich in ihrer Eröffnungsrede auf die Integrität der Zeugen der Anklage, behaupteten, dass einige von ihnen aufgrund von „Kooperationsvereinbarungen“ aussagten, und stellten ihre Erinnerungen in Frage. Jordans Anwalt, John Diaz, sagte, er glaube, dass sich die Aussagen einiger Zeugen im Laufe der Zeit verändert hätten. Ezra Spilke aus Washingtons Team erklärte den Geschworenen, dass sich alle Aussagen auf Ereignisse beziehen, die mehr als 10 Sekunden vor 21 Jahren stattgefunden haben.

Als Rincon und High in den Zeugenstand traten, sagten sie jedoch beide, dass sie sich lebhaft an diese Ereignisse erinnern. Ihre Aussagen lieferten zusammen mit denen anderer Zeugen ein Mosaik der Geschehnisse in der Nacht der Schießerei und untermauerten die Behauptungen der Staatsanwaltschaft. Selbst als die Zeugen gegen sie aussagten, wirkten die Angeklagten in den Wochen ihres Prozesses optimistisch und unbeeindruckt.

„Ich sehe Jay fallen“

Rincon, der ein Geschäftspartner von Mizell war, erzählte den Geschworenen, dass er sah, wie die Tür des Studios geöffnet wurde und dass Mizell den Mann, der eintrat, herzlich begrüßte. „Er ging direkt auf Jay zu und machte einen möglichen Handschlag – einen halben Handschlag – und zur gleichen Zeit hörte ich ein paar Schüsse“, sagte Rincon. „Zur gleichen Zeit rief mich meine Mutter an. Ich ließ mein Telefon fallen und sah ihn gleichzeitig an. Ich sehe Jay fallen.“ Er sagte, er erinnere sich, den DJ kurz vor den Schüssen „Oh, Scheiße“ sagen gehört zu haben. Eine der Kugeln traf Rincon, dessen Augen während der Zeugenaussage tränten, knapp oberhalb seines linken Knie–s.

Nachdem er sowohl Jordan als auch Washington identifiziert hatte, sagte Rincon, er habe Highs Bruder Randy Allen, der im Kontrollraum gewesen war, gesagt, in welche Richtung der Schütze gelaufen sei. Er sagte den Staatsanwälten, dass er den Behörden nicht sofort sagte, wer die Mörder waren, obwohl er sie deutlich sehen konnte, denn „ich war überrascht von dem, was ich sah und was geschah.“ Er sagte, er habe auch um seine Sicherheit und die seiner Familie gefürchtet. Er erzählte den Behörden erst 2017, dass er Jordan und Washington am Tatort gesehen hatte.

Allen sagte aus, dass er hinter den Mördern herlief und schließlich aufgab, als er niemanden sah. Er hatte sich Mizells Waffe geschnappt, sie aber versteckt, bevor er zum nahe gelegenen Polizeirevier lief. Als die Verteidiger ihn fragten, warum er nicht einfach den Notruf angerufen habe, sagte er, er sei der Meinung, dass es schneller ginge, zum Revier zu gehen. (Diese Behauptung löste auf der Tribüne ungläubiges Staunen aus, und die Verteidiger fragten Allen, warum er nicht den Notruf angerufen habe, aber er sagte immer wieder, er sei der Meinung, dass es schneller ginge, zum Revier zu gehen).

Emotional geladene Aussagen

Highs Aussage war ähnlich emotional aufgeladen. Sie sagte, sie fühle sich nicht wohl dabei, die beiden Angeklagten als die Mörder zu benennen, weil sie Angst habe. Wie Rincon erinnerte sie sich daran, Mizell zunächst lächeln gesehen zu haben, als die Mörder eintraten. „[Mizell] hob auf und gab der Person ein Pfund“, sagte sie. Und dann hörte sie die Schüsse und versuchte zu fliehen. „Ich kam bis zur Tür, und die Person, die dort stand, sagte mir, ich solle mich auf den Boden legen. Es war Tinard“, sagte sie und nannte Washington unter einem Decknamen. „[Er hatte] eine Pistole.“ Er forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen. Im Zeugenstand brach sie in Tränen aus, als sie sich daran erinnerte, wie zwei Männer über sie hinwegsprangen und sich aus dem Staub machten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Obwohl sie Jordan nicht direkt als den Schützen benennen konnte, sagte sie, dass der Schütze eine Tätowierung am Hals hatte, die der von Jordan ähnelte. Sie hatte jedoch keine Schwierigkeiten, Washington zu identifizieren, da sie ihn schon seit Jahren kannte und ihn deutlich sehen konnte. Sie sagte, dass sie ihn der Polizei aus Angst nicht genannt habe und dass sie nach der Schießerei sogar aus New York weggezogen sei. (Die Anwälte der Verteidigung wiesen auf Unstimmigkeiten in den Aussagen hin, die sie in der Vergangenheit gegenüber der Polizei gemacht hatte, und sie sagte, wie Rincon, sie sei erschrocken darüber, wen sie für die Mörder gehalten habe. Sie fügte hinzu, dass die Männer von ihrem Standpunkt auf der Couch und dem Boden aus größer wirkten, als sie sind, und so beschrieb sie sie auch der Polizei).

Allen erinnerte sich daran, dass sie unmittelbar nach der Schießerei Zeuge eines Horrorspektakels wurde. „Ich sah meine Schwester [High] auf der linken Seite der Tür liegen, weinend und schreiend“, sagte er in seiner Zeugenaussage. „Ich sah Tony auf einem Bein hüpfen, und ich sah zu Jay hinunter, und er lag da. Er wurde erschossen. Es kam Blut aus seinem Kopf…. [Lydia] weinte einfach hysterisch.“

Allen sagte, sowohl High als auch Rincon hätten ihm die Identität der Mörder anvertraut, aber er habe diese Information den Behörden vorenthalten, weil er dachte, es sei ihre Geschichte, die sie erzählen müssten. Als er einmal in der Vergangenheit versucht habe, mit High über die Nacht der Schießerei zu sprechen, sagte er den Geschworenen, habe sie zwei Jahre lang nicht mehr mit ihm gesprochen. „Sie ist sehr, sehr emotional“, sagte er. „Es lag an ihr, es zu erzählen.“

„Es wird etwas schlimmes passieren“

Andere Zeugen beschrieben, dass Mizell in den Tagen vor seiner Ermordung „wegen irgendetwas nervös“ wirkte. Einer von Mizells Cousins, Stephon Wotford, sagte aus, dass Washington im gleichen Zeitraum gesagt habe: „Es wird etwas Schlimmes passieren“. Als Washingtons Anwältin, Susan Kellman, Wotford fragte, wie er sich so gut an diese Zeit erinnern könne, sagte er: „2002 war eine Tragödie in meinem Leben.

Ralph Mullgrav, der verurteilte Drogendealer, der Washington aus dem Deal herausgeholt hatte, sagte nur widerwillig aus. Er sprach über Mizells angeblichen Plan, Drogen in Baltimore zu verschieben, und sagte, dass er, als er Washington, den er seit seiner Kindheit kannte, sah, nach einer Waffe griff. Aber er verteidigte Mizells Erinnerung. „Jay war kein Drogendealer“, sagte Mullgrav vor den Geschworenen. „Er hat es nur benutzt, um hier und da über die Runden zu kommen.“

Daynia McDonald, die mit Washington zusammen war, sagte den Geschworenen, dass er während ihrer Beziehung „im Grunde“ gestanden habe, Mizell getötet zu haben. Als sie ihn fragte, woher er die Details des Mordes wisse, sagte er ihr: „Weil ich dabei war. McDonalds Aussage hätte jedoch beinahe das gesamte Verfahren auf den Kopf gestellt, da eine der Suggestivfragen der Staatsanwaltschaft Washingtons Anwalt Kellman dazu veranlasste, einen Fehlprozess zu beantragen. Richter DeArcy Hall lehnte den Antrag ab und tadelte den Staatsanwalt für seine Formulierung.

Es waren auch viele Polizeibeamte anwesend, darunter einer, der direkt nach dem Verbrechen in das Studio kam. Er beschrieb eine chaotische Szene, die durch das Fehlen von Videobeweisen noch verschlimmert wurde. Er sagte aus, dass es kein Bildmaterial von den Sicherheitskameras des Gebäudes gab, weil das VHS-System nicht aufgezeichnet hatte.

Die Anwälte der Verteidigung stellten nur einen Zeugen, einen Gedächtnisexperten, der zu erklären versuchte, wie sich die Wahrnehmung von Ereignissen mit der Zeit ändern kann.

Mizells Tod fiel in eine Zeit, in der Run-D.M.C. ein Comeback versuchten. Das Trio hatte nach dem 1993 erschienenen Album „Down With the King“ eine Pause eingelegt, da der Gangsta-Rap auf dem Vormarsch war, sich aber 2001 mit einem neuen Album, Crown Royal, und Songs, die unter anderem von Kid Rock, Jermaine Dupri, Stephan Jenkins und natürlich Jam Master Jay produziert wurden, zurückgemeldet. Mizell versuchte auch, mit seinem Label JMJ Records über die Runden zu kommen, das gerade Rusty Waters unter Vertrag genommen hatte, eine Gruppe, zu der auch Allen gehörte. Mizell sollte am Tag nach seinem Tod mit Rusty Waters auf Tournee gehen.

Zum Zeitpunkt seines Todes versprachen die New Yorker Behörden eine Belohnung von 50.000 Dollar für jeden Hinweis, der zur Aufklärung des Mordes beiträgt. Führungskräfte aus der Musikindustrie, unter anderem Eminem, Jay-Z und Aerosmith, boten zusätzlich 250.000 Dollar. Dennoch dauerte es Jahrzehnte, bis der Fall abgeschlossen werden konnte.

Run-D.M.C. veröffentlichte 2020 eine Erklärung, in der es die Strafverfolgungsbehörden lobte, die an der Anklageerhebung gegen Jordan und Washington gearbeitet hatten. „Es waren schwierige 18 Jahre, in denen er nicht in der Nähe war, während wir wussten, dass seine Mörder noch nicht für dieses abscheuliche Verbrechen angeklagt wurden“, sagte er. „Ich lobe das NYPD, die NYC Detectives, die Bundesagenten und alle Strafverfolgungsbehörden, die an diesem Fall beteiligt waren, dafür, dass sie nicht aufgegeben haben und daran arbeiten, Gerechtigkeit für Jay zu schaffen. Mir ist klar, dass dies ein erster Schritt im Gerichtsverfahren ist, aber ich hoffe, dass Jay endlich in Frieden ruhen kann.“