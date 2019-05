Morrissey äußert sich in „Because This Is How I Am“ zur Kritik an seiner Person

Foto: Redferns via Getty Images, Xavi Torrent. All rights reserved.

Gerade ist Morrisseys neues Album „California Son“ erschienen. Die Platte an sich ist durchaus gelungen, nur interessiert das weniger als es sollte. Überschattet wird die Musik des ehemaligen The-Smiths-Sängers von seinen jüngsten Aktionen und Ansichten in der Öffentlichkeit. Die Kritik an seiner Person versucht der Musiker jetzt in seinem Statement „Because This Is How I Am“ zu verteidigen.

Es ist zwar nichts Neues, dass Morrissey immer öfters mit mehr als seiner Musik Aufmerksamkeit erregt, in der letzten Zeit aber wieder vermehrt Kopfschütteln ausgelöst haben dürfte. Der Sänger bekam Dank von der britischen Parteichefin Anne Marie Waters ausgesprochen, nachdem er bei Jimmy Fallons „Tonight Show“ einen Pin ihrer „For Britain“-Bewegung getragen und die rechtsextreme Partei dadurch unterstützt hatte.

Außerdem verbannte der älteste Plattenladen der Welt, Spillers Records aus Cardiff, als Konsequenz Morrisseys Musik aus seinen Regalen.

„Because This Is How I Am“

Morrissey hat gerade eine Erklärung mit dem Titel „Because This Is How I Am“ auf seiner offiziellen Website geteilt, die seine Ansichten verteidigt, die „verzerrte Interpretation dessen, wer und was ich bin“ durch die Medien verurteilt und seine Fans dazu auffordert, „sich vor denen zu hüten, die in Schlagzeilen schreiben“.

Er setzt seinen vagen, unverständlichen Gesten durch Phrasen wie „Beseitigung der totalitären Kontrolle“ und „Wohlstand der freien Meinungsäußerung“ noch einen drauf.

Das vollständige Statement kann man auf Morrisseys offizieller Website nachlesen.