Morrisseys Musik aus ältestem Plattenladen der Welt entfernt

„Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich für eine politische Partei stimme“, sagte der Sänger einst. Die rechtspopulistische Partei bedankte sich mittlerweile beim ehemaligen The-Smiths-Mann für seine Unterstützung.

Morrissey hat bei seinem Auftritt in „The Tonight Show“ bei Jimmy Fallon am Montag (13. Mai) einen Pin der rechtspopulistischen Partei „For Britain Movements“ getragen. Denselben Pin hatte der ehemalige The-Smiths-Sänger zuletzt mehrfach bei Konzerten angesteckt, seine fragwürdigen Pro-Aussagen zu der britischen Partei wurden zuletzt heftig kritisiert. Vertreter der von der Anti-Islam-Aktivistin Anne Marie Waters gegründeten Bewegung hatten dem Sänger daraufhin auf ihrer offiziellen Website für seine Unterstützung gedankt. https://youtu.be/yxmYJ1lyr28 Bereits in der Vergangenheit hatte Morrissey „For Britain“ unterstützt. In einem Interview von 2018 sagte er: „Ich verfolge eine neue Partei namens For Britain, die von Anne Marie Waters geleitet…