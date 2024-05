In diesem Jahr wird es keine MTV Movie & TV Awards geben. Das gab der Fernsehsender bekannt. Zwar fanden die MTV Movie & TV Awards von 1992 bis 2019 jährlich statt, sie hatten aber in den vergangenen Jahren mit immer mehr Schwierigkeiten zu kämpfen. So machte 2020 die Corona-Pandemie der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Dafür soll laut Pressemitteilung die Award-Show „2025 mit einem neu gestalteten Format“ zurückkehren.

Spekulationen über Absage der Verleihung

Der Event ist am besten bekannt für ungewöhnliche Kategorien wie „Bester Filmkuss“, „Beste Kampfszene“ oder auch „Bester Bösewicht“. Außerdem konnten für die MTV Movie & TV Awards bereits Moderator:innen wie Eddie Murphy, Will Smith, Ben Stiller und Sarah Jessica Parker auf der Bühne begrüßt werden.

Gegenüber „Billboard“ bestätigte nun ein MTV-Sprecher, dass die Awards dieses Jahr pausiert werden. Was genau die Gründe dafür sind, wurde bisher allerdings nicht offiziell gemacht. Nach der Veranstaltung im vergangenen Jahr gab es vermehrt Kritik für den Sender, was zu Spekulationen führte, dass dies ausschlaggebend für die Absage sein könnte.

2023 sollte die Verleihung eigentlich mit Drew Barrymore als Moderatorin stattfinden. Diese sagte aber aufgrund des Streiks der US-Drehbuchautor:innen fünf Tage vor der Zeremonie ab, woraufhin eine voraufgezeichnete Veranstaltung ohne Host ausgestrahlt wurde, für welche es negatives Feedback hagelte.

Nicht die erste MTV-Award-Show, die abgesagt wurde

Der US-Sender hat schon zuvor Award-Shows wie die MTV Movie & TV Awards abgesagt. Im vergangenen Oktober wurden die MTV Europe Music Awards gestrichen, die ursprünglich 2023 in Paris stattfinden sollten. Diese Absage war historisch, da es die erste in den dreißig Jahren der EMA-Geschichte war. Als Grund dafür wurden Sicherheitsbedenken bezüglich des Konflikts zwischen Israel und den Hamas genannt.