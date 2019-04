Nach Erkrankung und Sturz: Ozzy Osbourne „kommt wieder auf die Beine“ – sagt sein Sohn

Ozzy Osbourne musste in den letzten Wochen mehrere Tiefschläge wegstecken: Nachdem der Sänger anfänglich wegen einer Lungenentzündung mehrere Tourdaten verschieben musste, stürzte er anfangs des Monats in seinem Haus, woraufhin er sämtliche Konzerte für 2019 absagte. Jetzt geht es Ozzy scheinbar besser. „Er kommt wieder auf die Beine“, sagte sein Sohn Jack in einem Interview.

In der „The Jenny McCarthy Show“ erzählte Osbourne Junior, dass sich sein Vater auf dem Weg der Besserung befindet. „Es geht ihm wirklich gut, er ist wohlauf. Er kommt wieder auf die Beine, also geht es ihm gut“, so Jack Osbourne in der Sendung, wo er seinen Reisekanal „Portals to Hell“ bewarb.

Ozzy kann wieder meckern

„Es geht ihm gut. Er wird wieder zu seinem zynischen alten Ich, was immer ein gutes Zeichen ist. Wenn er sich über alltägliche Dinge beschwert, dann weiß man, dass es ihm gut geht. Ja, er wird wieder normal. Wenn im Fernsehen alles scheisse und im Haus alles kaputt ist, dann ist er in einem guten Zustand“, so Jack im Interview.

Der Black-Sabbath-Sänger war zuletzt untröstlich, seine Konzerte wegen der vielen Rückschläge abzusagen, versicherte aber, dass er zurückkehren werde

Ozzy Osbourne will die europäische Etappe seiner „No More Tours 2“-Abschiedtour 2020 fortsetzen, mit Judas Priest als Support.