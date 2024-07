Nachts in die Klinik: Stevie Nicks hatte gefährliche Infektion

Vor einigen Wochen musste Stevie Nicks zwei Konzerte verschieben. Der Gig am 06. Juli in Glasgow wurde sogar nur wenige Stunden vor Beginn abgesagt. Inzwischen hat sich das ehemalige Fleetwood-Mac-Mitglied wieder erholt. Aber nun gibt es erstmals Einzelheiten über ihren damals erschreckenden Gesundheitszustand .

Zunächst hieß es, Nicks leide an den Folgen einer Beinverletzung. Doch wie die 76-Jährige nun bei ihrem nachgeholten Gig in Glasgow am Mittwoch (24. Juli) erklärte, war es für sie eine echte Tortur, als sie wegen einer mysteriösen Krankheit ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Der britische „Mirror“ berichtet, dass sie ihrem Publikum erklärte: „Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe einfach diese seltsame Infektion bekommen und es wurde richtig verrückt.“

Stevie Nicks wusste nicht, was mit ihr passierte

Nicks weiter: „Schließlich sah ich meine Assistentin an, es war etwa zwei Uhr morgens, und sagte: ‚Ich glaube, wir müssen in die Notaufnahme‘. Sie sah mich an und ich sagte nur: ‚Ich mache keine Witze! Ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus. Und so setzte uns unser Butler, dieser wunderbare Mann, in seine BMW-Limousine, und wir rasten durch die Nacht zu einem Krankenhaus.“

Neben dem Glasgow-Gig fiel auch noch ein Konzert in Manchester am 09. Juli aus. Im Statement des Veranstalters hieß es damals: „Aufgrund einer kürzlich erlittenen Beinverletzung, die einen kleinen chirurgischen Eingriff erfordert, der einige Tage Erholungszeit benötigt, müssen Stevie Nicks‘ geplante Auftritte in Glasgow am Samstag, den 6. Juli, und in Manchester am Dienstag, den 9. Juli, verschoben. werden.“

Im September wird die Sängerin ihre Tour in Pennsylvania fortsetzen.

Zuletzt fiel Stevie Nicks vor allem als großer Fan von Taylor Swift auf. Sie widmete ihr ein kleines Gedicht und war auch gerührt bei einem ihrer Konzerte zu sehen. Zuletzt spielte die 75-Jährige auch eine Show mit Billy Joel.