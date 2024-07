Stevie Nicks musste einen Auftritt in Glasgow kurz vor dem Start verschieben. Die 75-Jährige hätte eigentlich am Samstag (06. Juli) in der OVO Hydro Arena spielen wollen. Doch ein nicht zu verschiebender medizinischer Eingriff hinderte sie daran. Auch ein weiteres Konzert in Manchester muss nun zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden.

Die Nachricht kam erst gegen 14 Uhr an dem Tag in den sozialen Medien auf. Der Gig des ehemaligen Fleetwood Mac-Mitglieds hätte um 19.15 Uhr beginnen sollen. In der Kurzfristigkeit fühlten sich viele Fans verständlicherweise düpiert.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Es gab aber keine andere Möglichkeit, wie in der Mitteilung auf X deutlich wird: „Aufgrund einer kürzlichen Beinverletzung, die einen kleinen chirurgischen Eingriff erfordert, der einige Tage Genesungszeit benötigt, wurden Stevie Nicks‘ geplante Auftritte in Glasgow am Samstag, den 6. Juli, und in Manchester am Dienstag, den 9. Juli, verschoben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Allerdings wird es Nachholtermine geben. „Den Ticketbesitzern wird empfohlen, ihre Tickets zu behalten, da die neuen Termine bald bekannt gegeben werden“, hieß es abschließend. Der Veranstalter machte zudem klar, dass Nicks ihren Auftritt bei im BST Hyde Park nächste Woche wahrnehmen werde.

Zuletzt fiel Stevie Nicks vor allem als großer Fan von Taylor Swift auf. Sie widmete ihr ein kleines Gedicht und war auch gerührt bei einem ihrer Konzerte zu sehen. Zuletzt spielte die 75-Jährige auch eine Show mit Billy Joel.