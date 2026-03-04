Ringo Starr auf der „Long Long Road“ – neues Album mit Sheryl Crow, Billy Strings und St. Vincent

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Ringo Starr hat für sein nächstes Album eine gewohnt beeindruckende Riege an Kollaborateuren zusammengestellt – darunter Sheryl Crow, Billy Strings und St. Vincent. „Long Long Road“ erscheint am 24. April.

Der ehemalige Beatles-Drummer kündigte das Album am Dienstag, den 3. März, an und veröffentlichte gleichzeitig die erste Single „It’s Been Too Long“ mit Backing Vocals von Molly Tuttle und Sarah Jarosz. Der Track verweist auf einige von Starrs jüngsten Country-Einflüssen – die tiefen, resonanten Gitarrenriffs, Tuttle und Jarosz‘ sehnsuchtsvolle Harmonien – und verbindet diese mit atmosphärischen Elementen aus Psychedelia und frühem Rock & Roll.

„Long Long Road“ erscheint gut ein Jahr nach Starrs letztem Album „Look Up“, an dem ebenfalls Strings, Tuttle, Lucius und Larkin Poe mitgewirkt hatten. Sowohl „Look Up“ als auch „Long Long Road“ wurden von T Bone Burnett produziert.

Starr über T Bone Burnett

„Ich bin gesegnet, T Bone gerade in meinem Leben zu haben und mit ihm an diesen Platten zu arbeiten“, sagte Starr in einem Statement. „Nachdem wir das letzte Album gemacht haben – das ich übrigens sehr gerne höre –, ist dieses hier einfach so passiert. Ich sage manchmal, ich treffe die richtigen Entscheidungen. Man kann an jedem Punkt links oder rechts abbiegen, und eine der richtigen Entscheidungen war, mich mit T Bone für ‚Look Up‘ zusammenzutun – und jetzt für dieses hier, das ich ‚Long Long Road‘ nenne, weil ich schon sehr lange unterwegs bin.“

Starr nahm „Long Long Road“ in Nashville auf und arbeitete dabei mit vielen der Musiker zusammen, die bereits bei „Look Up“ dabei waren: Paul Franklin, David Mansfield, Dennis Crouch, Daniel Tashian, Rory Hoffman, Patrick Warren und Colin Linden. Burnett hat die Gruppe die Texans getauft – passend zur Musik, aber auch eine Anspielung auf eine echte Band, mit der Starr Ende der Fünfziger in Liverpool spielte, bevor er zu den Beatles stieß.

„Look Up“ war ein bedeutendes Album für Starr: Es war nicht nur sein erstes neues Release seit „What’s My Name“ aus dem Jahr 2019, sondern schaffte es auch in die Top 40 der „Billboard“ Top Country Albums und erreichte Platz 12 der Americana/Folk Albums Chart.

Nordamerika-Tour ab Mai

Nach der Veröffentlichung von „Long Long Road“ wird Starr eine kurze Nordamerika-Tour starten. Die Trek beginnt am 28. Mai in Temecula, Kalifornien, und endet am 14. Juni in Los Angeles.