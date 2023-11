Aerosmith: Zweite Frau verklagt Steven Tyler wegen sexueller Übergriffe

Der Frontmann von Aerosmith, Steven Tyler, sieht sich einer weiteren Klage gegenüber: Eine Frau hat behauptet, dass er sie sexuell belästigt habe, als sie noch ein Teenager war. Dies geht aus einer Klage hervor, die am Donnerstag (2. November) in New York eingereicht wurde.

Ein Jahr zuvor hatte ihn bereits eine Klängerin namens Julia Misley Tyler in einem Gericht in Los Angeles verklagt und ihm ähnliche sexuelle Übergriffe in den 1970er Jahren vorgeworfen.

Empfehlung der Redaktion Aerosmith: Steven Tyler soll Minderjährige sexuell missbraucht haben

Jeanne Bellino behauptet, in einer Telefonzelle von Steven Tyler bedrängt worden zu sein

Wie vom amerikanischen ROLLING STONE berichtet, stammen die Anschuldigungen der neuen Klägerin aus zwei Begegnungen an einem Tag im Sommer 1975 in New York City. Die Klägerin, Jeanne Bellino, die damals 17 Jahre alt war, fordert nicht näher bezifferte Schadenersatzforderungen in der Klage, die „geschlechtsmotivierte Gewalt“ als Klagegrund angibt.

In der Klage behauptet Bellino, dass sie Steven Tyler, der zu dieser Zeit 27 Jahre alt war, zunächst über eine Freundin kennengelernt habe. Die Freundin habe für sie arrangiert, Aerosmith im Warwick Hotel nach einer Modenschau in Manhattan zu treffen, bei der Bellino arbeitete. Von dort aus seien Bellino, ihre Freundin, Tyler und Mitglieder seiner Begleitung gemeinsam die Sixth Avenue entlanggelaufen. Zu diesem Zeitpunkt behauptet Bellino, sie habe den Sänger nach einem Songtext gefragt, woraufhin er frustriert wurde und sie ihren Angaben nach in eine nahegelegene Telefonzelle drängte.

„Alle haben zugesehen, niemand hat etwas gemacht“

In der Klage heißt es weiter: „Während er sie gefangen hielt, steckte Tyler seine Zunge in ihren Hals und legte seine Hände auf ihren Körper, ihre Brüste, ihren Po und ihre Genitalien, bewegte und entfernte Kleidungsstücke und presste sie an die Wand der Telefonzelle. Während Tyler die Klägerin begrapschte und angriff, tat er so, als würde er Sex mit ihr haben. Andere standen draußen an der Telefonzelle und lachten, während Passanten zusahen und Zeugen wurden, ohne dass jemand aus der Begleitung eingriff.“

Später soll Tyler sie auch an der Hotelbar noch genötigt und sie anschließend auf sein Zimmer gerufen haben, was sie jedoch ablehnte.

Langzeitfolgen des sexuellen Übergriffs

Gemäß der Klage hat Bellino „große seelische und körperliche Schmerzen, schwerwiegende und dauerhafte emotionale Belastungen, physische Manifestationen von emotionalen Belastungen, Peinlichkeit, Demütigung, körperliche, persönliche und psychologische Verletzungen“ erlitten. Sie wurde aufgrund des Vorfalls ins Krankenhaus eingeliefert und medikamentös behandelt und benötige auch fast 50 Jahre später noch Medikamente, um mit dem sexuellen Übergriff umzugehen; sie habe langfristige körperliche Verletzungen als Folge des Traumas erlitten.