Neil Young kehrt zu Spotify zurück – und das ist der Grund

Mit Pauken und Trompeten ließ Neil Young im Januar 2022 seinen kompletten Musikkatalog bei Spotify abziehen. Als Grund dafür nannte er, dass der Streamer exklusiv den Podcast von Joe Rogan an sich gebunden hatte, bei dem zahlreichen Verschwörungstheorien – insbesondere zur Bereitschaft, sich in der Corona-Krise impfen zu lassen – Raum bekamen. Der Sänger überredete auch Joni Mitchell, Nils Lofgren und andere, es ihm gleichzutun.

Nun will Young zu Spotify zurückkehren. Das kündigte er auf seiner Website „Neil Young Archives“ an. In einem Statement machte er deutlich, dass sich die Bedingungen geändert hätten, weil Rogans Podcast nicht mehr nur auf einer einzigen Musikstreamingplattform zu hören ist, sondern inzwischen dank neuer Vertragsmodalitäten auch bei Amazon und Apple Music gehört werden kann.

Neil Young geht es auch um die Streaming-Qualität

„Spotify, die Nummer 1 unter den Streaming-Diensten für Musik mit mieser Soundqualität – Spotify, wo die Musik schlechter klingt, als sie hergestellt wurde, wird jetzt wieder die Heimat meiner Musik sein“, schrieb Young. Mit dieser Klarstellung wird auch offensichtlich, dass es dem audiophilen Musiker eben bei seiner Entscheidung nicht nur um Rogan oder das für viele Musiker wenig einträgliche Geschäftsmodell von Spotify ging. Auch der verfügbare Sound spielt für ihn eine Rolle.

Young weiter in seiner Mitteilung: „Ich kann Apple und Amazon nicht einfach so verlassen, wie ich es bei Spotify getan habe, weil meine Musik dann nur noch sehr wenige Streaming-Möglichkeiten für Musikliebhaber hätte. Deshalb werde ich zu Spotify zurückkehren, in der aufrichtigen Hoffnung, dass sich die Klangqualität von Spotify bald verbessert und die Leute in der Lage sein werden, die Musik so zu hören und zu fühlen, wie wir sie einst gemacht haben. Qobuz und Tidal, wo meine Musik zu hören ist, sind bereits im Hifi-Zeitalter angekommen.“

Natürlich wäre es kaum möglich gewesen, dass Neil Young seine Musik höchstselbst bei Spotify löscht. Dafür musste der 78-Jährige erst einen offenen Brief an sein Management und seine Plattenfirma schreiben. Darin hieß es damals: „Ich tue dies, weil Spotify falsche Informationen über Impfstoffe verbreitet – und damit möglicherweise den Tod derjenigen verursacht, die den von ihnen verbreiteten Desinformationen glauben. Bitte handeln Sie heute sofort und halten Sie mich über den Zeitplan auf dem Laufenden.“

Rogan ist großer Neil-Young-Fan

Der gescholtene und so ins Rampenlicht gezerrte Rogan (immer noch einer der meistgestreamten Podcaster der Welt) antwortete später auf Instagram: „Es tut mir sehr leid, dass Sie so denken. Ich möchte das ganz sicher nicht. Ich bin ein Neil Young-Fan. Ich war schon immer ein Neil Young-Fan… Ich bin nicht böse auf Neil Young.“

Unklar ist indes, wann die Musik von Neil Young wieder auf Spotify zur Verfügung steht. Am Mittwochmorgen (13. März) waren seine Songs noch nicht wieder im Portfolio des Streamers zu finden. Ob auch Joni Mitchell zu Spotify zurückkehrt, ist noch unbekannt.